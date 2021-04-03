Памятник погибшим десантникам 6-ой роты осквернили в Псковской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Вчера, 2 апреля, неизвестные вандалы осквернили памятник героям 6-й роты в городе Остров Псковской области, где установлены бюсты в честь троих островичей, героически погибших во время боя с чеченскими террористами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Следственные органы проводят проверку информации об осквернении памятника героям 6-й роты в городе Остров Псковской области, говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

Случившееся было выявлено в результате мониторинга СМИ. «Согласно опубликованной информации, 2 апреля 2021 года неизвестные вандалы осквернили памятник героям 6-й роты в Острове, где установлены бюсты в честь трех военнослужащих-островичей, геройски погибших во время боестолкновения с незаконными вооруженными формированиями», - говорится в сообщении

На данный момент Следственные органы Следственного комитета проведят доследственную проверку. На место происшествия выехал руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня, сотрудники отдела криминалистики аппарата управления и территориального следственного отдела.

В настоящее время проводятся проверочные действия для установления обстоятельств случившегося.