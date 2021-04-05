Концерт Клавы Коки и Niletto в Пскове стал поводом для служебных проверок

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В Пскове после концерта Клавы Коки и Niletto в Ледовом дворце 3 апреля проведут служебные проверки, а руководители комитетов, юрлица и организаторы будут привлечены к ответственности. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил грубейшие нарушения противовирусных требований. Количество зрителей и дистанция между ними не соответствовали согласованному. Кроме того организатор мероприятия и руководство Ледового дворца не среагировали на нарушения и не занялись их устранением.

На фоне растущей динамики распространения коронавируса такое мероприятие «возмутительно и недопустимо». В том числе это являлось неуважением к тем, чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Губернатор заявил, что никто не останется безнаказанным и по факту происшествия начаты служебные проверки. Отдельно проводится проверка по отношению к директору ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений», на это время его отстранили от исполнения обязанностей.

Организатора концерта могут привлечь к ответственности с размером штрафа до 500 тысяч рублей.