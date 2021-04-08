Похоронная мафия устроила пальбу в стиле 90-х по конкуренту на псковском кладбище

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В понедельник, 5 апреля, гробовая тишина на псковском кладбище «Орлецы-2», где заканчивает свой путь городской автобус №8, прервалась стрельбой из 90-х. По машине новоиспеченного бизнесмена похоронного бизнеса стреляли двое неизвестных в масках. Благодаря быстрой реакции мужчины, бутылка зажигательной смеси, кинутая вслед, не попала в автомобиль.

«В полицию города Пскова поступило сообщение от гражданина о том, что по его автомашине в районе кладбища "Орлецы" стреляли неизвестные. Предположительно из травматического оружия. В настоящее время полиция проводит по данному факту проверку» - сообщил «Комсомольской правде в Пскове» начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

По кадрам, снятым на видеорегистратор пострадавшего слышно, что мужчина не был готов к такой встрече. При появлении загадочного минивэна с литовскими номерами, он продолжал рабочий разговор о закупке памятников. Даже тогда, как машина перегородила дорогу поперек, мужчина решил сдать назад, чтобы минивэн закончил свой непонятный маневр.

Однако за считанные секунды из тонированного авто вылетели двое крепких мужчин в масках. У одного в руках было оружие и придмет, напоминающий бутылку - это видно по кадрам видеорегистратора. Мужчина, на которого целенаправленно выдвинулись двое неизвестных, не растерялся и ударил на газ.

По данным источников КП, не исключено, что та бутылка в руках неприятеля была начинена зажигательной смесью. А когда мужчина решил скрыться с места, неизвестные открыли огонь и бросили бутылку в след уезжающему авто. К счастью, кроме пуль, в машину ничего не попало.

От погони, минуя могилы по обеим сторонам обочины, мужчине удалось оторваться. Однако в соцсетях рассказали, что это нападение на бизнесмена уже не первое. Он со своими товарищами совсем недавно решил заняться памятниками, но местные предприниматели сразу принялись вытеснять конкурента в жанре суровых 90-х.

Ранее у коллеги новоиспеченного бизнесмена подожгли машину, мягко намекнув, что на этом рынке ему делать нечего. Но решив не сдаваться так быстро, коллеги по похоронному бизнесу решили «в лоб» объяснить законы пальбой из пистолетов.