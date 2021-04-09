Псковский астрологический календарь: кому будут благоволить звезды в апреле

Фото: Shutterstock

Наступил апрель, а значит пора поссмотреть, что приготовили для нас звезды на грядущий месяц. В апреле нам повезет почти также, как и в марте, ведь до конца месяца на небе не будет ни одной ретроградной планеты.

В этом месяце я могу поздравить Овнов с их месяцем и напомнить, что они прекрасны. Оставайтесь такими же сильными и вдохновляющими. Это ваш месяц, вы самые красивые и желанные!

Апрель – очень интересный месяц, даже учитывая некоторые негативные тенденции. Просто к некоторым вещам стоит относиться проще.

Начало месяца окрашено эмоциональной яркостью Овна. Это время отлично подойдет для активных занятий спортом и развлечений, которые помогут вам получить море ярких чувств и бурю эмоций. Не стоит забывать, что огненный Овен может преподнести обострение ревности, не будьте резкими и постарайтесь не нарубить дров.

КОНКРЕТНО

С 1 по 23 апреля отличное время для интеллектуальной деятельности. Можете смело устраивать переговоры, в них вам однозначно повезет. Кроме того, все встречи пройдут в легкой и живой обстановке.

12 апреля наступит новолуние – отличное время для любых начинаний. Однако последняя декада месяца принесет нам много раздражительности, всплески эмоций и нестандартные ситуации. Это время отлично подойдет для реализации ваших творческих планов – вы будете как никогда оригинальны и креативны.

Чудесного апреля Вам! Связаться по личным вопросам со мной можно через Instagram.