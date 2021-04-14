Псковичи могут выйграть 10 тысяч рублей в новом конкурсе «Комсомолки»

«Комсомольская правда в Пскове» 16 апреля запускает новый фотоконкурс «Отдых мечты с Комсомолкой». Возможно, вы поклонник Pskov Wake Park или любите походы за грибами, а может быть вы уже успели открыть шашлычный сезон или отдохнули на море?

Самое время поделиться своими лучшими фото с отдыха и побороться за главный приз от спонсора фотоконкурса базы отдыха «Тридевятое царство» – сертификата в 10 тысяч рублей.

Спонсор проекта решил увеличить призовой фонд и подарить еще двум победителям сертификаты в 5 тысяч и 1 тысячу рублей, которые можно будет обналичить на бронирование домов, посещение русской бани, стрельбу из лука и арбалета, рыбалку, пейнтбол, а также заказ фирменной продукции и многое другое.

Чтобы принять участие в конкурсе, каждому участнику необходимо будет заполнить специальное поле заявки, разместить от 1 до 3-х фотографий и поделиться небольшой историей, которая должна быть связана с каждым из этих снимков. Конкурс пройдет с 16 апреля по 16 мая на официальном сайте «Комсомольской правды в Пскове».

Заявки на конкурс будут приниматься в период с 16 апреля до 6 мая, а с 7 мая начнется его основное голосование. Оно продлится до 16 мая 21:00. Любой желающий, заранее авторизовавшись, сможет проголосовать за каждого участника конкурса один раз в 24 часа.

Кроме того, оценивать конкурсные работы будет профессиональное жюри, в которое войдут фотографы изданий «Медиацентр60». Их голос будет равняться 10 баллам, которые будут приплюсованы к финальным итогам. С более подробной информацией об условиях участия можно ознакомиться в Положении конкурса.