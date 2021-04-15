«Комсомольская правда – Псков» ищет корреспондента

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Маленькая дружная редакция Комсомолки, состоящая в большой команде ведущих СМИ региона, готова принять в свои ряды нового человека. Образование журналиста не потребуется. Важно – уметь писать связный и интересный текст.

Если ты также, как и мы, видишь события из жизни города и региона, и имеешь огромное желание рассказать о них - мы ждем тебя в гости. А остальному научим на месте.

Мы знаем, что ты нас тоже ищешь, поэтому скорее звони по номеру телефона: 8 902-149-71-92, присылай резюме по адресу info@pskovkp.ru и приходи на собеседование.