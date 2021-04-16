«Отдых мечты с Комсомолкой»: мы открываем сбор заявок на фотоконкурс с призовым фондом в 16 тысяч рублей

«Комсомолка» открывает первый весенний фотоконкурс

С сегодняшнего дня, 16 апреля, «Комсомольская правда в Пскове» открывает прием заявок на фотоконкурс «Отдых мечты с Комсомолкой». Читателям предлагается поделиться своими лучшими фотографиями с отдыха и побороться за подарочные сертификаты от базы отдыха «Тридевятое царство».

Для подачи заявки на конкурс участнику необходимо зайти на сайт «Комсомолки» и в специальной форме заполнить все обязательные поля: имя, фамилию, город, номер телефона, при желании можно указать адрес электронной почты.

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Кроме того, обязательное условие – написать небольшую историю о представленных на конкурс фотографиях. От конкурсантов требуется буквально пару предложений о том, с какими интересными или необычными событиями связаны ваши снимки. Следующий шаг в подаче заявки – размещение фотографий. Для участия в конкурсе участнику необходимо разместить от 1 до 3-х фотографий с разными местами отдыха. Данное условие является обязательным, все несоответствующие заявки будут отклонены. После чего необходимо нажать на кнопку «Участвовать» и ожидать рассмотрение заявки.

Подать заявку любой житель Псковской области может с 16 апреля до 30 апреля 23:59. С более подробной информацией об участии в фотоконкурсе «Отдых мечты с Комсомолкой» можно ознакомиться в Положении конкурса.