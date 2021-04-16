Псковичка представила поисковиков региона на открытии «Вахты Памяти-2021» в Южно-Сахалинске

Фото общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»

Буквально вчера, 15 апреля, стартовало торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти-2021» в Южно-Сахалинске Сахалинской области. О том, как проходит мероприятие и какие вопросы будут на нём обсуждаться, «Комсомолке» рассказала представительница поискового отряда «Неизвестный солдат» областной организации «След пантеры» Анна Шуняева.

Поисковики из 65-ти регионов съехались в Южно-Сахалинск на открытии «Вахты Памяти-2021», чтобы обсудить вопросы продвижения поисковой деятельности в России.

Фото Анны Шуняевой

«Я представляю наш регион не в первый раз на открытии сезона «Вахты Памяти». Псковских поисковиков, конечно, знают во многих регионах. Кроме того, на экспедиции в нашем регионе ежегодно приезжают поисковики и целые поисковые отряды со всей страны!» – подчеркнула Анна Шуняева.

Более 100 участников в течении нескольких дней обсудят проекты, представленные общероссийским общественным движением «Поисковое движение России». В их список войдут такие как «Без срока давности», «Судьба солдата» и другие значимые проекты, в которых активное участие принимает и Псковская область.

Фото Анны Шуняевой

«В нашей Псковской области планируются две масштабные экспедиции: весенняя международная «Вахта памяти» в Себежском районе и молодежная «Вахта памяти», которая состоится в городе Невель», – рассказала о планах региона Анна Шуняева.

В этом году районные «Вахты памяти» пройдут также в Гдовском и Усвятском районах. Маршруты поисковых экспедиций рассредоточатся по всей территории Псковской области.