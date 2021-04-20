Руководитель ансамбля имени Людмилы Зыкиной рассказал об уникальности концерта «Голоса.Эпохи» в Пскове 25 апреля

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Псковские гусли и серебряный голос солистки ансамбля «Россия» Ирины Крутовой 25 апреля прозвучат в зале Дома офицеров для псковичей-ценителей музыкальной эпохи 20 века. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказал дирижер и художественный руководитель Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Дмитрий Дмитриенко.

В этом году стартует пилотный проект всероссийского гастрольно-концертного плана, который направлен на реализацию гастрольной деятельности национальных творческих коллективов. Выступления национальных коллективов пройдут в рамках масштабного федерального проекта «Мы – Россия», учрежденного Министерством культуры РФ при поддержке Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт».

«Программа "Голоса.Эпохи" уникальна. Два с небольшим часа вместили в себя непревзойденный дух наследия нашей страны. Мы вспомним выдающиеся голоса и композиторов 20 века. Возможно, молодое поколение уже и не узнает такие фамилии, как Толкунова, Шульженко, Герман. Но те композиции, которые оставили эти люди сегодня являются песнями-памятниками, которые воссоединят в одном мироощущении совершенно разные поколения» - подчеркнул Дмитрий Дмитриенко.

Традиции через призму новой истории представит в собственном прочтении солистка Ирина Крутова. По словам художественного руководителя, ее исполнение является удивительным искусством сценического мастерства

«Ирина Крутова не просто по особенному исполнит дорогие сердцу произведения, но и проживет их на сцене. Три с половиной, четыре минуты - столько, сколько длится одна композиция будут и длиться ее уникальные музыкальные спектакли. Каждый ее выход на сцену - это возрождение энергии генетической памяти» - рассказывает Дмитрий Дмитриенко.

Аккомпанировать Ирине Крутовой будет ансамбль, состоящий из различных народных инструментов. Но главным штрихом музыкальной палитры станут родные Псковщине гусли.

«Мы очень ждем на своем концерте совершенно разного зрителя. С псковскими слушателями мы уже знакомы очень хорошо. Высокопрофессиональные и виртуозные исполнители от 19 до 60 лет, которые предстанут на сцене перед псковичами, постараются поделиться своим восприятием песен национального достояния. И, что самое главное, попытаются отыскать в сердцах зрителей связующую нить, без которой мы не сможем продолжать жизнь и видеть духовное отражение друг в друге, несмотря на огромную разницу в возрасте» - подытожил художественный руководитель Государственного академического русского народного ансамбля «Россия».

Серебристый голос Ирины Крутовой с ее темпераментным южным акцентом завораживает любого слушателя. Дмитрий Дмитриенко рассказал, что в конце любого концертного вечера между зрителем и сценой перестает существовать грань благодаря золотым композициям эпохи.

«Я помню как в один из концертных дней гастрольного тура по городам Поволжья к коцу выступления я оглянулся в зал. Музыканты стали играть чуть тише, а зрители уже сливались в знакомых каждому песнях с голосом солистки. В первом ряду в креслах сидели девочки, чьи ножки еще даже не доставали пола. Они вместе с бабушками и дедушками, мамами и папами, пришедшими на концерт подпевали "Оренбургский пуховый платок"» - по словам дирижера Дмитрия Дмитриенко, именно так и происходит синергия. Когда из поколения в поколение передается любовь к прекрасному - искусству национальной песни.

Псковичи все еще могут принять участие в розыгрыше билетов на концерт "Голоса.Эпохи" в Дома офицеров уже 25 апреля.