Суперлуние в Псковской области 2021: что нельзя делать в этот день

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В этом году Суперлуние ещё и совпадало с полной луной. Началось оно в 6:33 по московскому времени. Сегодня на небе будет видна Луна красного цвета. За красной Луной мы сможем наблюдать в течении трёх последующих дней.

Термин «Суперлуние» был придуман астрономом Ричардом Ноллом в 1979 году и быстро стал популярным. Астрология приписывают Суперлунию особые мистические свойства, связанные с повышенной энергетикой и способные повлиять на судьбу.

Учитывая, что Луна будет находится в знаке Скорпиона, стоит всем быть осторожными на дорогах, так как усиливается риск аварий, и травм.

В целом, в период полнолуния, люди становятся гораздо более эмоциональными, чувствуют себя беззащитными, их становится легко обидеть и задеть. В полнолуние однозначно не стоит ссориться, даже если терпеть оппонента ну очень сложно и невыносимо. Досчитайте до 10-ти и все будет хорошо. Не волнуйтесь и дышите.

В полнолуние не желательны работы в саду и с землей в целом. Не стоит стричься или делать какие-либо косметические процедуры.

Перед любым Полнолунием желательно сделать генеральную уборку. Выкидывайте все лишнее и не жалейте. Новолуние принесет Вам много нового. Проведите влажную уборку и хорошо проветрите помещение.

Попробуйте написать записку Луне. Пишите в настоящем времени, описывайте от чего вы хотите избавиться, не используя частицу НЕ. Например: Я бросаю курить.

С Суперлунием Вас! И с Днем рождения всех прекрасных Тельцов!

Новости Астрологии для вас подготовила Дарья Бумакова.