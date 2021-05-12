Ивлеева, Джарахов, Милохин и Гаврилина приехали на каникулы в город Дно

Фото из соцсетей блогеров

Известные блогеры миллионники Даня Милохин, Анастасия Ивлеева, Эльдар Джарахов и Юлия Гаврилина известны не только русскоязычному YouTube и пользователям TikTok. Звёзды нового шоу-бизнеса уже побывали в ток- и тревел-шоу на телевизоре, стали лидерами по версии журнала GQ в номинации человек года, а также заработали нешуточную популярность на незамысловатых коротких роликах в соцсетях.

Фото из соцсетей блогеров

А в мае они решили приехать на каникулы в Псковскую глубинку, в городок под названием Дно с населением немногим больше семи тысяч человек. Фото с этого места блогеры сразу же запостили на своих аккаунтах в соцсетях, где вызвали бурю эмоций у подписчиков.

Фото из соцсетей блогеров

В регион они приехали на поезде, в плацкартном купе. Ивлеева рассказала, что уже порядка 10-ти лет не ездила в таких условиях. Последний раз это была дорога в Челябинск, в дороге она играла в карты с друзьями, пела песни под гитару м заваривали лапшу быстрого приготовления.

Фото из соцсетей блогеров

Только тогда Анастасия и ее коллеги по шоу-бизнесу не были так популярны, как сейчас. Поэтому в городе-глубинке под названием Дно у их гостиницы выстроились толпы поклонников, преимущественно девчонок.

По приезду в Псковскую область у блогеров начался совсем непривычный для их аккаунтов контент. Можно сказать, что селебрити превратились в шпану из глубинки, куда и приехали «отдыхать». На вопросы местных журналистов любимчики молодежи отвечать не стали. Итак понятно - в город Дно они отправились за хайпом. Ведь как не пошутить про то, что они «оказались на Дне» или «отправились Дно покорять».

Фото из соцсетей блогеров

Фото с геолокацией города Дно интернет запомнит навсегда, а псковичи ещё долго будут перелистывать эти кадры и рассматривать знакомые для многих улочки. Ведь последний раз город Дно стал известным только благодаря анти-рейтингу самых матерящихся городов, где занял первое место. Конечно же, как самый нецензурный.

Фото из соцсетей блогеров

На «Дне» путешествие блогеров не закончилось. Следующей остановкой стали Великие Луки с обновленным Луки-Парком. Звёзды русского интернета сняли контент на колесе обозрения, когда оно раскрасило низенькие панельки небольшого города яркими красками в стиле кибер-панка.

Фото из соцсетей блогеров

Фотоотчёты о каникулах у блогеров выходят на официальных аккаунтах в соцсетях уже сейчас, видеоролики в TikTok от Милохина и Гаврилиной, вероятно, ждут своего часа. Но от Ивлеевой и Джарахова поклонники явно ожидают отчёт большого формата в виде влога на YouTube.