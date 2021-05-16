Как помочь собаке в жару: советы опытных псковичей

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Псковичи уже вовсю прочувствовали на себе аномально жаркие майские температуры, а ведь впереди ещё лето! Во время зноя опасности подвергаются не только люди. Именно поэтому «Комсомольская правда – Псков» решила узнать у опытных псковичей, на что нужно обращать внимание, чтобы уберечь здоровье своего любимого пса и помочь ему пережить жару.

ЖАРА? ИЩИТЕ ПРОХЛАДНЫЕ МЕСТА

Заводчица чихуахуа Надежда Богданова поделилась с «Комсомолкой», что её подопечные хорошо переносят жару:

«У нас частный дом, и мои собаки бегают по территории. У них есть домики и лежаки, где можно отдохнуть. Плюс ко всему, я периодически загоняю их в дом в достаточно комфортную комнату, – делится Надежда. – Настроение у них меняется несильно. Наоборот, рано утром они выходят на прогулку, ложатся на пледик и греются на солнышке, а потом, когда им становится жарко, они сами уходят в тень. Главное, чтобы в прогулки все было защищено: тень, зонтик, какой-нибудь, чтобы закрыть от солнца, лежачок и постоянный доступ к воде».

Фото со страницы Надежды Богдановой «ВКонтакте»

Эксперт по собакам северных пород Александра Лаба рассказывает, что её подопечные в жару самостоятельно справляются с жарой и ищут местечко похолоднее:

«Собаки ищут более прохладные места в квартире или в доме, например, ванная комната. На плитке собаке лежать прохладнее, – рассказывает Александра. – Помимо этого, существуют охлаждающие маты для собак, которые очень помогают пережить летний зной».

НЕ БОЙТЕСЬ СНИЖЕНИЯ АППЕТИТА

Надежда Богданова советует не беспокоиться за снижение аппетита у питомцев:

«У моих собак, как и у людей, летом меняется аппетит. Люди ведь тоже зимой любят тёплые супы и другие горячие обеды. А с наступлением лета мы начинаем меньше есть – не хочется. У собаки точно так же, она начинает поменьше есть и больше пить воду», – объясняет заводчик.

Хозяйка маленьких чихуа советует разнообразить рацион собак свежими овощами: огурцы, кабачки. А также иногда по кусочку давать яблоко или грушу. Заставлять пса есть в жару не надо.

СЛУЧИЛСЯ УДАР? ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Если тепловой или солнечный удар у собаки всё-таки случился, то нужно оказывать экстренную помощь:

«Всё как у людей, – рассказывает Надежда Богданова. – Отнести в прохладное место, положить влажное полотенце или что-то такое, намочить питомца водой».

НЕ ЛОМАЙТЕ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Когда наступает лето, люди переодеваются в более лёгкую одежду. У собак же такой возможности нет. Однако идея о том, что собак нужно обязательно стричь в летнюю жару, является заблуждением:

«Собак северных пород стричь категорически нельзя, – предупреждает Александра Лаба. – Шерсть является климат-контролем и не даёт перегреться животному».

Фото со страницы «Дом нордических собак» в Instagram

«Некоторые люди, которые покупая у нас длинношерстную собаку, – делится Надежда, – почему-то уверены, что, если становится жарко, её обязательно стричь. По моему мнению, этого ни в коем случае делать нельзя. Собака была создана такой не просто так. У нас длинношерстная собака чувствует себя лучше, чем короткошерстные. Это всё потому, что её длинная шерсть является защитой от перегрева. Саморегулирующийся теплообмен!»

Надежда Богданова считает, что в большинстве своем все салоны – это дань моде. Так же как и большинство костюмчиков для собак: кепочки, ошейники и т.д. Заводчица отмечает, что есть породы, которые требуют груминг, но это им нужно по породе. Что касается остальных собак, то они должны оставаться такими, какими они созданы:

«Не зря же природа так сделала! – отмечает Надежда. – Даже посмотреть на больших черных водолазов: казалось бы, густая черная шесть должна мучить животное в жару, но нет, они себя прекрасно чувствуют!»

ГУЛЯЙТЕ ПРАВИЛЬНО

Важная составляющая собачьей жизни – это прогулки. И чтобы не прекращать их в жару, но при этом сделать их более комфортными для собак, Александра Лаба советует гулять с хвостиками рано утром и поздно вечером. Помимо этого с собой желательно брать воду для своих четвероногих друзей и ограничить им физические нагрузки.

«Лучше всего не водить собак по горячему асфальту, – советует хозяйка чихуа-хуа. – Но если уж пришлось, то маленькую собаку лучше всего взять на руки. На горячем песке на пляже собака может привыкнуть гулять, но лучше сократить такие прогулки. Час-полтора максимум».

Также заводчица советует сократить время нахождения на солнце. Следует следить за тем, чтобы на прогулке было комфортно и хозяину, и любимцу.

Во время зноя четвероногим друзьям как никогда нужна ваша поддержка. Поэтому позаботьтесь о вашем питомце и сделайте это правильно.