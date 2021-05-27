Перезимовать в Абхазии: дневник псковички-путешественницы

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Календарная зима подтолкнула путешественницу Анну Богданову в конце 2020 года отправиться сначала в Адлер, а затем пересечь границу и остаться зимовать в тёплой и гостеприимной Абхазии.

«Всегда мечтала жить в месте, где до моря так близко, что можно, не вылезая из пижамки, добираться!» – написала Анна Богданова на своей странице «ВКонтакте» во время своего путешествия по Абхазии.

Близкое знакомство с миром Абхазии у псковички происходило постепенно. Анна побывала в необычном путешествии, ее выбор пал на не совсем популярные места. А рассказывала про свое необычное путешествие девушка в дневнике, которым делилась с читателями в соцсетях.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Путешествие по Абхазии сложилось в мозаику, как у Церетели

Путь по Абхазии у Анны начался в Адлере в конце декабря прошлого года, потом перетекло в Розу Хутор, и вот она уже встречает рабочий день «в месте, где можно завтракать и работать с террасы, рядом с лозами винограда и конусами кипарисов» – Гагре. Новый 2021 год девушка приехала праздновать на родину в Сочи, а потом снова отправилась покорять Абхазию, в этот раз надолго.

По приезде Анна сразу начала изучать местные достопримечательности. Помимо яркой, узнаваемой природы, в первые дни своего прибытия в Приморском парке в Гагре девушка смогла посмотреть на работу Зураба Церетели – мозаичную детскую площадку. Анна отмечает, что в Абхазии, в целом, много мозаики.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Знакомство с Абхазией у девушки складывалось тоже по кусочкам пазла: музей в Пицунде; руины бзыбского храма-крепости X века; песчаный пляж в местечке Амжикухуа – «Рыбзавод по-народному», – отмечает Анна. После недельного пребывания в Пицунде, девушка наконец отправилась в крупнейший город Абхазии, его столицу – Сухум.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

«Тут столько людей! Я уже отвыкнуть успела. Все гуляют, на набережной все скамейки заняты, народ греется на зимнем солнышке, никуда не торопится, усатые дядьки стучат костяшками домино на Брехаловке и потягивают кофеёк, даже чайки не кричат и не суетятся, а чинно сидят рядочками на перилах полусгнивших ещё советских пирсов», – отзывается Анна о столице в своих «дневничковых» постах.

Цитрусы и горячие источники: Новый год в Сухуме

Новогодняя главная городская площадь встречала гостей прогретым до 17 градусов воздухом; наспех собранным катком с резвящимися детишками; фотозонами и пластиковыми ёлками, рядом с которыми фотографировались туристы:

«Ребята, там такие красивенные пальмы, кипарисы и туи по соседству, почему их не нарядить?!» – недоумевала девушка на своей странице «ВКонтакте».

Богатая растительностью Абхазия подарила Анне возможность рвать апельсины, мандарины и лимоны прямо с ветки, окружив девушку «лавровыми кустами, банановыми деревьями и эвкалиптами в три обхвата». Также Абхазия – это захватывающие ландшафты мир, и Анна день ото дня выбирала новые маршруты, добираясь до водопадов, путешествуя по горам местных достопримечательностей, например, ткуарчальского висячего моста.

Позже на несколько дней девушка отправилась в Кындыг. Город знаменит горячими источниками.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

«В принципе, кроме кипящих гейзеров, смотреть там особо-то и не на что», – отмечает Анна Богданова.

Позднее в подобных источниках путешественница спасалась от холодов.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

19 апреля псковичку ждал неожиданный сюрприз, как и всех местных жителей, – в Сухуме выпал снег.

«Местные радуются как дети, говорят несколько лет не видели. А мы по такому случаю скатали по-быстрому абхазского снеговика, пока всё не растаяло!» – пишет девушка в своем дневнике путешествий. – Гулять под ним [снегом] было очень уютно и по-новогоднему как-то!»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Такая погода побудила путешественницу отправиться к мосту царицы Тамары, он же Беслетский мост:

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

«Мост возрастом в тысячу лет почти, а мы по нему ходили и не боялись – крепко стоит! – рассказывает Анна. – Рядышком с ним обнаружились пара башенок, выше них за холмом – заброшенный карьер, а чуть дальше вдоль ручья по тропинке – маленькая железная дверь в стене. Толкнули, поддалась, впустила нас в комнатку-грот!»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Мечта сталкера. Изоляция

Под конец января Анна Богданова снова ненадолго вернулась в Россию в Роза Хутор. Не без помощи встала на горные лыжи и прекрасно провела время. К сожалению, начало февраля ознаменовалось для псковички неприятным, но очень актуальным для настоящего времени явлением – коронавирусом.

По началу у Анны болезнь проходила практически бессимптомно. Путешественница радовалась, что на улице дождь, и не так грустно откладывать путешествие. Однако чувствовала, что, как пройдут дожди, она пойдет на безлюдные пляжи.

В одну из своих изолированных вылазок девушка свернула в парк чуть через дырку в заборе, чтобы не столкнуться с людьми. А там нашла «мечту сталкера» – заброшенный детсад.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Сор-трава на 8 марта

Ближе к середине февраля в Абхазии зацвела серебристая акация, в народе известная как мимоза. Любимый многими на восьмое марта букет мимоз, как оказалось, вызывает удивление у жителей Абхазии:

«У нас это как сор-трава тут», – рассказали Анне продавцы магазина.

Погода была летней, солнечной. И наша героиня попалась на обманчивое тепло и к вечеру слегла с температурой. Путешественница со своими товарищами придумала приготовить ванны с лавром и эвкалиптом, делая тем самым ароматерапии.

Ближе к 20-м числам апреля трёхдневный дождь решил снова смениться снегом, побуждая местных ребят лепить снеговиков.

Анна была замотивирована сдать повторный тест. Но когда она пришла, везде было написано «С COVID не входить!»:

«И что делать – непонятно, потому что без направления врача анализ у меня тоже никто брать не будет», - делится Анна. В итоге всё обошлось. Девушка нарушила запрет, но встретившаяся ей женщина-врач доброжелательно указала ей нужный кабинет.

Тест, показавший отрицательный результат, дал сил путешественнице на новые свершения:

«Это же такое счастье – гулять, тусить, забивать рюкзак овощами с рынка, приезжать в гости, радоваться, обниматься, болтать, играть в игры, слушать музыкантов, греться под одеялком на поэтическом вечере, который из-за отрубающегося электричества периодически становится акустическим, –смеется девушка, – дурачиться на набережных, встречать там знакомых, гоняться за уносимым морским бризом бадминтонным воланом, и решать дилемму "театр: Бродский vs Лорка". Солнце вернулось, на улице всё ещё холодно, но уже радостно и не мокро – жизнь прекрасна, всё хорошо!»

Война, мир и турецкая пахлава

Но такую радость от выздоровления и удовольствий жизни омрачают попадающиеся тут и там каски и следы обстрелов.

«Война закончилась 28 лет назад, а её дыхание здесь до сих пор на каждом шагу. Тем радостнее и ценнее видеть жизнь и красоту вокруг, жечь костер, играть музыку, быть в кругу друзей», – пишет девушка.

Поправившись, Анна Богданова продолжила покорять Абхазию: ранний подъем в мастерской художника в окружении картин и витражей; незапланированно задержаться в Ткуарчале; работать и отдыхать.

Свой День Рождения путешественница тоже встретила в Абхазии рядом с «волшебными искрящимися любовью людьми»:

«Весь день греть носики на сухумской Брехаловке, пить кофе, есть сладкую пахлаву из турецкого магазинчика, чирикать обо всём на свете, танцевать на набережной и радоваться обществу друг друга. А на закате подняться на Сухумскую гору, мимо красивых вилл и шикарных колоннад, и проводить солнышко, и помахать ручкой "Морюшко, до завтра!"», – делится Анна приятными воспоминаниями того дня.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

По словам псковички, Абхазия – многогранная страна. В ней можно почувствовать атмосферу разных уголков земли. Улицы полны строениями от модерна до футуризма. Вид из окна может напоминать и одесский дворик, и Вьетнам, и Таиланд, Стамбул не обошел ее стороной. Анна Богданова рассказала, как почувствовать себя в Стамбуле, не выезжая из Абхазии.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

«Приходите на сухумскую Брехаловку. Проходите чуть дальше, к известному кафе «Нартаа», и слева от него, во втором что ли по счёту магазинчике с ласкающим взор названием «Орешки-сладости» берёте свежайшую вкуснейшую турецкую пахлаву» – пишет девушка.

Потом Анна предлагает читателям вернуться по набережной Махаджиров обратно на Брехаловку, взяв себе в палатке кофе, обязательно уточнив нужное количество сахара. Дальше остается лишь найти местечко недалеко от моря и слушать шум прибоя.

Из Сухума в Новый Афон, почти как из Пскова в Печоры

Немного устав от Сухума, Анна Богданова отправилась покорять Новый Афон:

«Полчаса в маршрутке – и привет другой мир. Это как из Пскова в Печоры приехать, выпрыгиваешь из машины, а кругом туристы пачками, паломники в правильных благопристойных одёжках, библиоглобусовские автобусы заполонили стоянки, местные чуть не за рукав дёргают», – пишет в своем блоге девушка.

Анне Богдановой удалось покорить незнакомые места. Путешествие началось с заброшенной ж/д станции Псырцха. Потом, помочив ноги в еще прохладном море, девушка отправилась в гору. Из трех обозначенных на карте источников один так и не нашелся в нужном месте, вторые два оказались колодцами, первый из которых полностью пересох, а во втором вода была в метрах пяти внизу. Горной водички попить не удалось.

Но дойдя до вершины, путешественница наткнулась на паровоз 1902 года. Местные раскрасили достопримечательность в яркие цвета, украсив его «на свой вкус и кошелёк», чтобы привлечь туристов.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

«В результате он стал напоминать локомотивчик из Детского парка, который детей по кругу катает, – смеется девушка. – Но однозначно место стоит всех усилий, затраченных на дорогу к нему».

На этом горные путешествия не закончились. Товарищ Анны уговорил ее отправиться на «Кумпол».

«Гора, где раньше стоял радар и над ним был шатёр, оттого и название. Подъём был в этот раз серьёзнее, набрали 1100 метров, под конец я ползла и благодарила мироздание, что в прошлые выходные поднимались на гору над Новым Афоном к паровозу, а на неделе ещё гуляла на Сухумскую гору в пантеон писателей, хоть какая-то тренировочка после ленивой зимы», – отмечает Анна.

Прайд. Псков. Май

Начало мая ознаменовалось в Абхазии Первомаем. И местные жители отпраздновали это своим интересным способом:

«В честь этого в селе Кутол, что в Очамчирском районе, устроили конные соревнования. Со скачками, национальной игрой "метание дротиков" и конным футболом!» – рассказывает девушка.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Насладившись празднеством, девушка отправилась новый город Гудауту, чтобы попасть на экскурсию к львам. Пристанище больших кошек будет называться «Прайд». На данный момент он практически достроен, и, если бы не коронавирус, он бы уже принимал у себя гостей.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Обитателями парка животных становятся жертвы нерадивых фотографов, контрабандой пронесенных через границу малышами. Такие львы становятся не нужны, когда вырастают и начинают проявлять характер. На данный момент в «Прайде» четыре льва, четыре львицы и три львёнка. Обитателями парка животных в том числе являются собаки, кошки, козы и стадо баранов, а также пара верблюдов, которые стали не нужны хозяевам после нового закона о запрете животных в передвижных цирках.

Со дня, когда Анна Богданова отправилась из зимнего снежного Пскова в теплые края, прошло пять месяцев. И вот пройдя через все взлеты и падения, столкнувшись с множеством приключений и открытий, девушка вернулась «на север, домой, в весну».