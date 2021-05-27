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27 мая 2021 10:00

Перезимовать в Абхазии: дневник псковички-путешественницы

Путешественница из Пскова решила провести зиму у моря
Ольга ЗУЕВАОльга ЗУЕВА
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Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Календарная зима подтолкнула путешественницу Анну Богданову в конце 2020 года отправиться сначала в Адлер, а затем пересечь границу и остаться зимовать в тёплой и гостеприимной Абхазии.

«Всегда мечтала жить в месте, где до моря так близко, что можно, не вылезая из пижамки, добираться!» – написала Анна Богданова на своей странице «ВКонтакте» во время своего путешествия по Абхазии.

Близкое знакомство с миром Абхазии у псковички происходило постепенно. Анна побывала в необычном путешествии, ее выбор пал на не совсем популярные места. А рассказывала про свое необычное путешествие девушка в дневнике, которым делилась с читателями в соцсетях.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Путешествие по Абхазии сложилось в мозаику, как у Церетели

Путь по Абхазии у Анны начался в Адлере в конце декабря прошлого года, потом перетекло в Розу Хутор, и вот она уже встречает рабочий день «в месте, где можно завтракать и работать с террасы, рядом с лозами винограда и конусами кипарисов» – Гагре. Новый 2021 год девушка приехала праздновать на родину в Сочи, а потом снова отправилась покорять Абхазию, в этот раз надолго.

По приезде Анна сразу начала изучать местные достопримечательности. Помимо яркой, узнаваемой природы, в первые дни своего прибытия в Приморском парке в Гагре девушка смогла посмотреть на работу Зураба Церетели – мозаичную детскую площадку. Анна отмечает, что в Абхазии, в целом, много мозаики.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Знакомство с Абхазией у девушки складывалось тоже по кусочкам пазла: музей в Пицунде; руины бзыбского храма-крепости X века; песчаный пляж в местечке Амжикухуа – «Рыбзавод по-народному», – отмечает Анна. После недельного пребывания в Пицунде, девушка наконец отправилась в крупнейший город Абхазии, его столицу – Сухум.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

«Тут столько людей! Я уже отвыкнуть успела. Все гуляют, на набережной все скамейки заняты, народ греется на зимнем солнышке, никуда не торопится, усатые дядьки стучат костяшками домино на Брехаловке и потягивают кофеёк, даже чайки не кричат и не суетятся, а чинно сидят рядочками на перилах полусгнивших ещё советских пирсов», – отзывается Анна о столице в своих «дневничковых» постах.

Цитрусы и горячие источники: Новый год в Сухуме

Новогодняя главная городская площадь встречала гостей прогретым до 17 градусов воздухом; наспех собранным катком с резвящимися детишками; фотозонами и пластиковыми ёлками, рядом с которыми фотографировались туристы:

«Ребята, там такие красивенные пальмы, кипарисы и туи по соседству, почему их не нарядить?!» – недоумевала девушка на своей странице «ВКонтакте».

Богатая растительностью Абхазия подарила Анне возможность рвать апельсины, мандарины и лимоны прямо с ветки, окружив девушку «лавровыми кустами, банановыми деревьями и эвкалиптами в три обхвата». Также Абхазия – это захватывающие ландшафты мир, и Анна день ото дня выбирала новые маршруты, добираясь до водопадов, путешествуя по горам местных достопримечательностей, например, ткуарчальского висячего моста.

Позже на несколько дней девушка отправилась в Кындыг. Город знаменит горячими источниками.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

«В принципе, кроме кипящих гейзеров, смотреть там особо-то и не на что», – отмечает Анна Богданова.

Позднее в подобных источниках путешественница спасалась от холодов.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

19 апреля псковичку ждал неожиданный сюрприз, как и всех местных жителей, – в Сухуме выпал снег.

«Местные радуются как дети, говорят несколько лет не видели. А мы по такому случаю скатали по-быстрому абхазского снеговика, пока всё не растаяло!» – пишет девушка в своем дневнике путешествий. – Гулять под ним [снегом] было очень уютно и по-новогоднему как-то

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Такая погода побудила путешественницу отправиться к мосту царицы Тамары, он же Беслетский мост:

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

«Мост возрастом в тысячу лет почти, а мы по нему ходили и не боялись – крепко стоит! – рассказывает Анна. – Рядышком с ним обнаружились пара башенок, выше них за холмом – заброшенный карьер, а чуть дальше вдоль ручья по тропинке – маленькая железная дверь в стене. Толкнули, поддалась, впустила нас в комнатку-грот!»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Мечта сталкера. Изоляция

Под конец января Анна Богданова снова ненадолго вернулась в Россию в Роза Хутор. Не без помощи встала на горные лыжи и прекрасно провела время. К сожалению, начало февраля ознаменовалось для псковички неприятным, но очень актуальным для настоящего времени явлением – коронавирусом.

По началу у Анны болезнь проходила практически бессимптомно. Путешественница радовалась, что на улице дождь, и не так грустно откладывать путешествие. Однако чувствовала, что, как пройдут дожди, она пойдет на безлюдные пляжи.

В одну из своих изолированных вылазок девушка свернула в парк чуть через дырку в заборе, чтобы не столкнуться с людьми. А там нашла «мечту сталкера» – заброшенный детсад.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Сор-трава на 8 марта

Ближе к середине февраля в Абхазии зацвела серебристая акация, в народе известная как мимоза. Любимый многими на восьмое марта букет мимоз, как оказалось, вызывает удивление у жителей Абхазии:

«У нас это как сор-трава тут», – рассказали Анне продавцы магазина.

Погода была летней, солнечной. И наша героиня попалась на обманчивое тепло и к вечеру слегла с температурой. Путешественница со своими товарищами придумала приготовить ванны с лавром и эвкалиптом, делая тем самым ароматерапии.

Ближе к 20-м числам апреля трёхдневный дождь решил снова смениться снегом, побуждая местных ребят лепить снеговиков.

Анна была замотивирована сдать повторный тест. Но когда она пришла, везде было написано «С COVID не входить!»:

«И что делать – непонятно, потому что без направления врача анализ у меня тоже никто брать не будет», - делится Анна. В итоге всё обошлось. Девушка нарушила запрет, но встретившаяся ей женщина-врач доброжелательно указала ей нужный кабинет.

Тест, показавший отрицательный результат, дал сил путешественнице на новые свершения:

«Это же такое счастье – гулять, тусить, забивать рюкзак овощами с рынка, приезжать в гости, радоваться, обниматься, болтать, играть в игры, слушать музыкантов, греться под одеялком на поэтическом вечере, который из-за отрубающегося электричества периодически становится акустическим, –смеется девушка, – дурачиться на набережных, встречать там знакомых, гоняться за уносимым морским бризом бадминтонным воланом, и решать дилемму "театр: Бродский vs Лорка". Солнце вернулось, на улице всё ещё холодно, но уже радостно и не мокро – жизнь прекрасна, всё хорошо!»

Война, мир и турецкая пахлава

Но такую радость от выздоровления и удовольствий жизни омрачают попадающиеся тут и там каски и следы обстрелов.

«Война закончилась 28 лет назад, а её дыхание здесь до сих пор на каждом шагу. Тем радостнее и ценнее видеть жизнь и красоту вокруг, жечь костер, играть музыку, быть в кругу друзей», – пишет девушка.

Поправившись, Анна Богданова продолжила покорять Абхазию: ранний подъем в мастерской художника в окружении картин и витражей; незапланированно задержаться в Ткуарчале; работать и отдыхать.

Свой День Рождения путешественница тоже встретила в Абхазии рядом с «волшебными искрящимися любовью людьми»:

«Весь день греть носики на сухумской Брехаловке, пить кофе, есть сладкую пахлаву из турецкого магазинчика, чирикать обо всём на свете, танцевать на набережной и радоваться обществу друг друга. А на закате подняться на Сухумскую гору, мимо красивых вилл и шикарных колоннад, и проводить солнышко, и помахать ручкой "Морюшко, до завтра!"», – делится Анна приятными воспоминаниями того дня.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

По словам псковички, Абхазия – многогранная страна. В ней можно почувствовать атмосферу разных уголков земли. Улицы полны строениями от модерна до футуризма. Вид из окна может напоминать и одесский дворик, и Вьетнам, и Таиланд, Стамбул не обошел ее стороной. Анна Богданова рассказала, как почувствовать себя в Стамбуле, не выезжая из Абхазии.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

«Приходите на сухумскую Брехаловку. Проходите чуть дальше, к известному кафе «Нартаа», и слева от него, во втором что ли по счёту магазинчике с ласкающим взор названием «Орешки-сладости» берёте свежайшую вкуснейшую турецкую пахлаву» – пишет девушка.

Потом Анна предлагает читателям вернуться по набережной Махаджиров обратно на Брехаловку, взяв себе в палатке кофе, обязательно уточнив нужное количество сахара. Дальше остается лишь найти местечко недалеко от моря и слушать шум прибоя.

Из Сухума в Новый Афон, почти как из Пскова в Печоры

Немного устав от Сухума, Анна Богданова отправилась покорять Новый Афон:

«Полчаса в маршрутке – и привет другой мир. Это как из Пскова в Печоры приехать, выпрыгиваешь из машины, а кругом туристы пачками, паломники в правильных благопристойных одёжках, библиоглобусовские автобусы заполонили стоянки, местные чуть не за рукав дёргают», – пишет в своем блоге девушка.

Анне Богдановой удалось покорить незнакомые места. Путешествие началось с заброшенной ж/д станции Псырцха. Потом, помочив ноги в еще прохладном море, девушка отправилась в гору. Из трех обозначенных на карте источников один так и не нашелся в нужном месте, вторые два оказались колодцами, первый из которых полностью пересох, а во втором вода была в метрах пяти внизу. Горной водички попить не удалось.

Но дойдя до вершины, путешественница наткнулась на паровоз 1902 года. Местные раскрасили достопримечательность в яркие цвета, украсив его «на свой вкус и кошелёк», чтобы привлечь туристов.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

«В результате он стал напоминать локомотивчик из Детского парка, который детей по кругу катает, – смеется девушка. – Но однозначно место стоит всех усилий, затраченных на дорогу к нему».

На этом горные путешествия не закончились. Товарищ Анны уговорил ее отправиться на «Кумпол».

«Гора, где раньше стоял радар и над ним был шатёр, оттого и название. Подъём был в этот раз серьёзнее, набрали 1100 метров, под конец я ползла и благодарила мироздание, что в прошлые выходные поднимались на гору над Новым Афоном к паровозу, а на неделе ещё гуляла на Сухумскую гору в пантеон писателей, хоть какая-то тренировочка после ленивой зимы», – отмечает Анна.

Прайд. Псков. Май

Начало мая ознаменовалось в Абхазии Первомаем. И местные жители отпраздновали это своим интересным способом:

«В честь этого в селе Кутол, что в Очамчирском районе, устроили конные соревнования. Со скачками, национальной игрой "метание дротиков" и конным футболом!» – рассказывает девушка.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Насладившись празднеством, девушка отправилась новый город Гудауту, чтобы попасть на экскурсию к львам. Пристанище больших кошек будет называться «Прайд». На данный момент он практически достроен, и, если бы не коронавирус, он бы уже принимал у себя гостей.

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Фотография со страницы Анны Богдановой «ВКонтакте»

Обитателями парка животных становятся жертвы нерадивых фотографов, контрабандой пронесенных через границу малышами. Такие львы становятся не нужны, когда вырастают и начинают проявлять характер. На данный момент в «Прайде» четыре льва, четыре львицы и три львёнка. Обитателями парка животных в том числе являются собаки, кошки, козы и стадо баранов, а также пара верблюдов, которые стали не нужны хозяевам после нового закона о запрете животных в передвижных цирках.

Со дня, когда Анна Богданова отправилась из зимнего снежного Пскова в теплые края, прошло пять месяцев. И вот пройдя через все взлеты и падения, столкнувшись с множеством приключений и открытий, девушка вернулась «на север, домой, в весну».

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