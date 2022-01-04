«Горжусь всегда, что я отсюда!»: Юлия Пересильд побывала в Печорах

Фото: Instagram-аккаунт Юлии Пересильд

Известная актриса театра и кино, первая актриса-космонавт в мире родом из Пскова Юлия Пересильд посетила Печоры. О своих впечатлениях от путешествия знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

«Какой же невероятный день! Невероятное путешествие! Печоры!» - поделилась восторгом с подписчиками Юлия.

Актриса насладилась экскурсией по Псково-Печерской Лавре. Она призналась, что, несмотря на далеко не первый визит в эти места, экскурсия была «невероятно интересной». Как рассказала псковичка, такая заинтересованность поддерживалась благодаря «прекрасному чувству юмора, историям, рассказам о чудесах» Отца Анастасия.

Фото: Instagram-аккаунт Юлии Пересильд

«Приедем и ещё не раз! С детьми! Друзьями! Всех привезу в Печоры!» - заявила Юлия.

Она также добавила, что Печоры – по-настоящему волшебное место, а особенно – келья Иоанна Крестьянкина.

Первая актриса-космонавт написала, что в её сердце псковские места занимают отдельное место.

«Горжусь всегда, что я отсюда! Что, слушая рассказы, понимаю, откуда во мне эта сила, эта любовь к людям!» - заявила актриса.

Не смогла не отметить Юлия и великую историю Псковщины: «Богата Земля Псковская! Богата характерами, людьми, событиями!».

Знаменитость призналась, что благодаря словам любви, признания и гордости от посетителей храма в её адрес она почувствовала себя счастливой.

«Спасибо Вам! Спасибо за любовь!» - написала Юлия Пересильд.

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