Создание COVID-безопасного пространства началось в ПсковГУ

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С 11 января в Псковском государственном университете запускается процесс по созданию COVID-безопасного пространства. С сегодняшнего дня начинается переходный период в организации обучения. Такая информация появилась на официальном сайте университета.

ФОРМАТ ЗИМНЕЙ СЕССИИ

Традиционно новогодние праздники для студентов сменяются подготовкой к экзаменам и сдачей сессии. В этом году зимняя промежуточная аттестация для студентов ПсковГУ пройдет в дистанционном формате. Однако это коснется не всех обучающихся: студенты заочного отделения будут сдавать сессию в традиционном формате.

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ВРЕМЯ ПРИВИТЫХ

С 7 февраля возможность сесть за парты псковского вуза будет не у всех его студентов. Привилегиями посещать лекции, семинары и прочие занятия в учебных корпусах со следующего семестра смогут воспользоваться лишь счастливые обладатели QR-кода, отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление COVID-19, документа о вакцинации первым компонентом или справки о медицинских противопоказаниях.

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ЧТО ЖДЕТ НЕПРИВИТЫХ

Студенты, у которых нет QR-кода, продолжат обучение исключительно в удалённом формате с использованием дистанционных технологий. Кроме того, известно, что из дома слушать потоковые лекции будут и те обучающиеся, у которых есть QR-код.