С Днём российской печати поздравил Михаил Ведерников псковских журналистов

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Глава региона Михаил Ведерников поздравил псковских журналистов с Днем российской печати, который празднуется сегодня, 13 января, пишет ПАИ.

СМИ – ПРОВОДНИК МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ

Губернатор отметил высокую роль СМИ в жизни общества, заявив, что благодаря журналистам люди не только оперативно получают актуальную информацию, но и находятся в диалоге с властью.

ЗНАЧИМОСТЬ ПЕЧАТИ ДЛЯ РАЙОНОВ

По словам Михаила Ведерникова, печатные издания для жителей районов сегодня – по-прежнему важный источник информации.

«Каждая районная газета – это летопись жизни муниципалитета, где отражены самые главные события и мнения людей. Здесь работают неравнодушные и честные журналисты, которых волнует и настоящее, и будущее родного края», - заявил губернатор.

ОСОБАЯ МИССИЯ ЖУРНАЛИСТА

Глава региона уверен, что от таких качеств, как объективности, мастерства и беспристрастности, будет зависеть оценка населения работы власти. Благодаря профессиональной работе журналиста жители анализируют, насколько качественно реализуются национальные проекты и работа по благоустройству региона.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Завершая свою речь, Михаил Ведерников выразил благодарность журналистам за труд, искреннее неравнодушие и преданность профессии. Кроме тото, в День российской печати губернатор пожелал акулам пера творческих успехов, новых интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия.

«Со своей стороны администрация Псковской области продолжит делать всё необходимое, чтобы обеспечить должные условия для вашей непростой работы», - подытожил губернатор.