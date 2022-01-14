Купели на Крещение в Пскове и области 2022: адреса и советы спасателей

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Тысячи людей окунутся в крещенских купелях в ночь на 19 января. Кто-то из псковичей придёт на излюбленное место к Мирожскому монастырю, а кто-то в этом году откроет для себя новую купель. Публикуем обновлённый список оборудованных к Крещению прорубей от ГУ МЧС по региону.

Отметим, что все указанные ниже места будут заранее подготовлены: организаторы установят палатки для переодевания, пункты питания, места для обогрева и биотуалеты.

Кроме того, для безопасности граждан на местах проведения крещенских купаний будут дежурить спасатели, полиция, врачи, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники.

1. Жителям Гдова предлагают окунуться на реке Гдовке в районе улицы 1-я Слободская и в деревне Ветвеник Гдовского района на Чудском озере. Искупаться в этих местах можно будет 19 января с 15:00 до 16:00 и с 13:00 до 14:00 соответственно.

2. Ещё одна крещенская купель в Гдовском районе будет организована в деревне Залахтовье. Место известно как база отдыха «Тридевятое царство». Эта купель будет готова принять гостей также в течение часа: с 11:00 до 12:00 19 января.

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3.В Пскове все желающие смогут искупаться в проруби, организованной на реке Великой у Мирожского монастыря. Сюда верующие смогут прийти с 22:00 до 02:00 в ночь с 18 на 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.

4.Кроме того, окунуться в купели можно будет на карьере Выбуты в деревне Бабаево. Как сообщается, купель будет открыта с 18:00 18 января до 03:00 19 января.

5. Ещё одно место для купания – деревня Камно Псковского района. Сюда горожанин могут приехать с 18:00 18 января до 03:00 19 января.

6.Для жителей Великих Лук подготовят купель на Краснофлотской набережной у лодочной станции МУП «ГПКИО». Ориентировочное время крещенских купаний в этом месте – с 20:00 18 января до 14:00 19 января.

7.Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, В Опочецком районе место для купания организуют в Варыгинской волости у ДК «Родничок».

8. Известно также, что в Псковском районе ещё одна купель будет оборудована в деревне Крипецкое-1 на территории Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря и будет работать с 18:00 до 03:00.

9. Для жителей Пушкинских Гор подготовят купель на озере Банном, в районе улицы Садовой. Время её работы: 12:00 - 15:00 19 января.

10. В Новоржевском районе купель Святой источник будет подготовлена для всех желающих в Боровичах с 18:30 до 01:00.

11. Жители Дедовичей смогут окунуться в проруби на реке Шелонь с 23:00 до 03:00.

12. На организованное купание в Себеже будет выделено два часа: с 16:00 до 18:00 19 января. Купель расположится на Себежском озере, в районе улицы Замковой, 12.

Жителей Псковской области предупреждают, что время ещё может меняться, и просят выбирать для купания только специально оборудованные места.