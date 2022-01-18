«Этот стресс переживать не стоит»: псковские ВИПы рассказали, будут ли окунаться в проруби на Крещение 2022

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Накануне одного из главных церковных праздников «Комсомолка» выяснила, как к крещенским купаниям относятся ВИПы города и будут ли они окунаться в холодную воду этой зимой.

Детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова рассказала, что главная традиция ее семьи в Крещение – ездить на службу. А вот купаться в этот день семья Соколовой после неприятного случая больше не решается.

«А окунаться в прорубь мы перестали после того, как всей семьей однажды слегли с воспалением легких. После такого неприятного случая в этот праздник мы только исповедуемся и причащаемся, умываемся освященной водичкой, набираем ее, а после – счастливые едем домой», - рассказала детский омбудсмен Псковской области.

Не поддержал крещенские купания и главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

«Когда граждане закаливаются, приезжают и тащат ребенка с собой, это очень нездорово для организма, этот стресс переживать не стоит, может сказаться плохо», - предупредил медэксперт жителей.

Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД, главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова, в свою очередь, посчитала крещенские купания нецелесообразными в эпоху пандемии.

«Наверное, сейчас не время, идет подъем всех вирусных инфекций, штамм "дельта" до сих пор превалирует, а это тяжелые формы заболевания. В этом вопросе нужен разумный подход», - заявила Елена Карзанова.

А вот известный актер Евгений Дятлов признался «Комсомолке», что к крещенским купаниям относится крайне положительно.

«Я – ныряльщик. Где мы с Колей (Николай Криворучко – аккомпаниатор Евгения Дятлова, – ред. КП) оказываемся, там и ныряем. Для нас это не религиозный акт. И даже не оздоровительный. Просто испытательные меры», - рассказал актёр о своём отношении к купаниям.

«Просто так – ни с того, ни с сего, у организма нет оснований заболевать. Это мое убеждение. Он ведь ни с какого-то определенного момента начинает свою жизнь. Он живёт постоянно. Он даже в какой-то степени умнее нас самих. Как родился человек, так и работает. Не между-между, а на полную катушку работает. Это ты ему мешаешь», - поделился своими мыслями Евгений Дятлов.

Напомним, в этом году в Псковской области организовано 12 мест для купания.