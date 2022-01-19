«В нашей деревне нет даже колонки»: жители Палкинского района уже неделю остаются без воды

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С 13 января жители деревень Раихино, Шкарино, Трубицыно и Дорожино Палкинского района вынуждены жить без воды, как горячей, так и холодной. Об этом сообщают местные жители на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«...нет воды уже целую неделю», - жалуются деревенские жители.

По их словам, причина отсутствия воды кроется в сломанной водокачке.

Одной из женщин удалось добиться от коммунальных служб лишь разъяснения причины случившегося.

«По словам коммунальных служб, перегорел насос в башне, и по непонятной причине дальнейших действий от ЖКХ не последовало. Они ссылаются на проблемы с водой в других деревнях и нехваткой рабочих рук», - написала на сайт губернатора местная жительница.

В коммунальной службе также добавили, что насос тянуть некому: в штате числятся только двое мужчин.

Из-за этого жители деревень вынуждены ездить за водой в соседнюю деревню. По словам обратившейся за помощью к губернатору женщины, в Шкарино «нет даже колонки».

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Ситуация осложняется деревенским укладом жизни. Большинство жителей должны заботиться не только о себе, но и о своих животных, которых необходимо поить как минимум несколько раз в день.

«Много маленьких детей, которых нужно купать. Не у всех жителей есть возможность привозить воду с соседней деревни», - поделилась женщина.

Страдающие без воды жители Палкинского района просят как можно скорее разобраться со сложившейся ситуацией и принять меры.

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