Основатель псковского зоотакси рассказала, как после новогоднего расследования стала хозяйкой 3-ей собаки

Фото: сайт ПАИ

31 декабря 2021 года для основательницы зоотакси «Алиса» стал по-своему судьбоносным днём. Тем утром она и подумать не могла, что Новый год будет встречать в новом составе, пишет ПАИ.

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ

В последний день года зоозащитница отвозила корма в Черёху для умирающих на дачах кошек.

«Я доехала, и тут мне звонит знакомая, которая поставляет комбикорм для моих птиц. Попросила выручить: "У нас на базе лабрадор. Передержи до 4-го числа, дальше будем решать"», - рассказывает Мария.

Так и получилось, что Новый год лабрадор встретил с дружной семьёй Марии Мироновой.

Фото: сайт ПАИ

СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ

А уже утром первого января женщина пошла в магазин за едой, ошейником и игрушками. Более того, Мария вышла на владелицу собаки породы кане-корсо, из помёта которой и был этот щенок. Выяснилось, что собачница отдала пса своим знакомым, а те, в свою очередь, продали его под видом лабрадора мужчине, который мечтал о собаке.

Камнем преткновения стала жена нового хозяина, предъявившая супругу условие: «Либо я, либо собака».

«Мужчина ушел на работу и прожил с собакой в ангаре три дня. 29-го жена ему позвонила, мол, "либо возвращаешься, либо вещи собирай". И он оставил щенка, просто закрыл его и ушел. Друзья случайно приехали, решили 31-го поработать. И услышали щенка», - делится основатель «Алисы».

Некогда мечтавший о собаке мужчина принял решение отказаться от питомца, решив сохранить отношения с женой.

«Может, ей шпиц или чихуа-хуа надо, а этот куда? Он вырастет 50 кг, уже сейчас мне дом разносит. Вот такие ситуации бывают. А потом мы удивляемся, почему на улицах так много собак и котиков. Потому что жена не пустила домой», - сетует Мария.

НОВЫЙ ЧЛЕН СЕМЬИ

Она также рассказала, что в её семье уже 14 лет живут двое собак. Более того, Мироновы давно мечтали об овчарке, но, посовещавшись, решили оставить кане-корсо.

«Так он и поселился у нас, новогодний подарок. Назвали Арчи», - рассказала псковичка.

Фото: сайт ПАИ

АРЧИ – КИНОЛОГ

«Так как мы его спасли, приняли решение, что он тоже должен спасать. Поэтому он станет поисковой собакой. Если кто-то будет пропадать, например грибники, будем выезжать их искать на волонтерской основе. Думаю, такие моменты решают судьбу и людей, и животных», - поделилась мыслями Мария.

В ближайшее время Арчи начнёт обучение у опытнейших кинологов Пскова.

Мария также рассказала, что в её семье работать привыкли все.

«Я работаю, муж работает. Машина наша работает. Курицы работают, перепела работают, по сути они сами себе зарабатывают на еду. Кот работает - мышей ловит, почему собака не должна работать? Охранять нас не надо, с этим кошка справляется», - улыбнувшись, сказала Мария.