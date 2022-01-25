«Я осиротела»: руководитель зооприюта в Великих Луках простилась с 50 кошками и собакой после пожара

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В великолукском приюте для бездомных животных утро 24 января ничем не отличалось от остальных. Коты-рыжики Ириска и Лео настраивались на рабочую неделю, а любящая хозяйка Ирина делала памятные снимки. Однако никто не предполагал, что памятными они станут так скоро, а увидеть своих подопечных Ирина сможет лишь на фотографиях. Пламя охватило здание приюта, не дав шанса на выживание его жильцам. Первой об этом сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

Ириска и Лео за пару часов до трагедии

О возгорании стало известно в 09:50. Языки пламени в тот день были настолько жестоки и безжалостны, что спасти животных не удалось. Порядка 50-ти кошек и одна собака погибли в роковой понедельник. Здание бывшего приюта размером 6 на 12, расположенное на переулке Портовый, полностью выгорело изнутри, повредилась кровля.

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Предварительно, к трагедии привела неисправность холодильника, находившегося в доме.

Сегодня это место – груда сгоревших досок, а ещё вчера утром – уютный дом для животных.

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Огромную утрату понесли великолучане, а в первую очередь – Ирина Иванова, зоозащитница с огромным сердцем, хозяйка вчерашнего приюта.

«Я "осиротела"... Нестерпимая боль... Они больше не со мной... Моих "детей" нет...», - написала в соцсетях Ирина.

Фото: Ирина Иванова

8 марта 2017 года она создала группу, где рассказывала о главных событиях дома для бездомных животных.

После прочтения описания к паблику вопросов об отношении Ирины к подопечным не оставалось ни у кого.

«Наш маленький приют, центр реабилитации и хоспис в одном, образовался совершенно случайно из тех брошенных ангелов, мимо которых было просто не пройти! В нашем доме рады каждому хвостику. Обогреть, накормить, вылечить и найти семью - вот наша цель», - резюмировала пять лет назад полная энтузиазма кошатница.

На январь 2022 года в приюте насчитывались 58 кошек и 5 собак. Ради подопечных приюта Ирина неоднократно запускала акции, призывая неравнодушных горожан помочь животным.

«Сегодня мы хотим запустить воскресную акцию в поддержку пушистых "Хвостики для котиков", - рассказывала Ирина жителям Псковской обалсти. - Наверняка у каждого на карте или телефоне есть небольшая сумма денежных средств, остатки, которые снять невозможно, и они "висят" у Вас как "хвостики". Для кого-то 2,5 рубля - "хвостик", для кого-то 10, 50, 100, 500 тоже "хвостик"».

Любила своих «детей» не только Ирина, но и многие горожане, для которых событие понедельника стало настоящей трагедией.

«Ирина, держитесь, я следила за вашей группой и все время поражаюсь, как же это надо любить животных, чтобы всё время удалять им, очень жаль всех. Но есть ещё много бездомных, которые нуждаються в вашей помощи!!! Держитесь, сил вам и терпения!» - написала в группе приюта одна из местных жительниц.

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«Ира, мы скорбим вместе с тобой, безумно жаль всех, просто не выразить все словами. В каждого ты вкладывала свою душу, ты жила этими животными. Все они были любимы, ты многим давала вторую жизнь, вытягивала так, как не смог бы никто. Это нестерпимая боль... Держись, Ирочка...Мягких облачков...», - обратилась к Ирине другая великолучанка.

И это лишь одни из многочисленных комментариев, которые оставляли в группе скорбящие жители Великих Лук.

«Миленькие, бегите по радуге», - писали великолучане.