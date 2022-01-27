«Ребенок хочет, чтобы его понимали»: что делать, чтобы дети не сбегали из дома, рассказала псковский психолог

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В Пскове за четыре дня трое детей самостоятельно покинули стены детских садов. 24 января из учреждения ушли двое пятилетних воспитанников, а сегодня, 27 января, стало известно о побеге из детсада трёхлетнего мальчика. Однако уходят псковские дети не только из стен садика, но и, казалось бы, уютных домов. Об этом сообщила представитель УМВД России по Псковской области Ирина Борисова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

СТАТИСТИКА

Так, за прошедший год в Пскове было зарегистрировано 36 случаев ухода детей из дома.

Более того, некоторые из детей сбегали из дома неоднократно. Только за 2021 год в Пскове было зафиксировано десять подобных случаев.

ПРИЧИНЫ ПОБЕГА

По словам ещё одной участницы круглого стола Екатерины Ковалевской, доцента кафедры психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ, практикующего психолога-психоаналитика, «каждый случай ухода детей очень индивидуальный». Пока на решение об уходе из дома у одних детей влияют индивидуальные свойства их нервной системы, другие совершают побег из-за особенностей семейного воспитания.

«ПОРОЙ В БЛАГОПОЛУЧНЫЙ СЕМЬЯХ ДАЖЕ ЧАЩЕ ДЕТИ УХОДЯТ»

Примечательно, что подобные инциденты, по словам Екатерины Ковалевской, чаще случаются в благополучных семьях.

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Как рассказала специалист, это связано с давлением, которое оказывают родители на ребёнка. Нередко детей одолевает страх не оправдать высоких ожиданий и они принимают решение уйти.

ПОЧЕМУ УХОДЯТ МАЛЫШИ

Отметим, что стоит разграничивать такие возрастные категории, как дошкольников и подростков. Пока первые способны уйти из садика, потому что заскучали, мотивы вторых могут в корне отличаться.

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«...скучают по родителям, захотелось уйти домой. Опасность в том, что ребенок может, познавая мир, совершить действия, которые приведут к трагическим последствиям», - предостерегла спикер родителей дошколят.

«РЕБЁНОК ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕГО ПОНИМАЛИ»

Екатерина Ковалевская рассказала, что ребёнок не должен бояться высказаться родителям. Они, в свою очередь, должны давать чувство психологической защищённости своему чаду.

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Родителям необходимо понимать и слышать ребёнка, а также сформировать такие условия, чтобы в любой ситуации он мог прийти с проблемой и поделиться ей.