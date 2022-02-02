Причину подорожания отопления объяснили в Псковских теплосетях

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В последнее время дорожают не только продукты на прилавках магазинов, но и отопление, подаваемое в псковские квартиры. В своём Instagram-аккаунте Псковские тепловые сети объяснили, почему отопление выросло в цене.

Сотрудники отметили, что тариф включает в себя не только непосредственно подачу тепла, но и стоимость приобретения энергетических ресурсов для выработки тепловой энергии и приобретение материалов для проведения ремонтных работ. Примечательно, что с июля 2021 года тариф составляет 1962 рубля за гигакалорию.

По словам специалистов, в разных квартирах тратится разное количество тепловой энергии в разные времена года, что особенно ощутимо в холода. В теплосетях отметили, что в ноябре 2021 года среднесуточная температура составила +2,49 градуса, а в декабре -6,84 градуса. При этом год назад показатели отличались: в ноябре регистрировалось +3,42 градуса, в декабре -0,93 градуса.

Очевидно, что чем холоднее на улице, тем сильнее специалисты нагревают теплоноситель.

«...а если брать только два месяца (ноябрь и декабрь 2021 года), как сделали многие, то и здесь видно, что среднее потребление тепловой энергии по городу увеличилось примерно на 50%», - объяснили в теплосетях.

Для наглядности специалисты перешли на частный случай, проанализировав квитанции за отопление в квартире площадью 45,7 квадратных метров. Оказалось, что пока в ноябре хозяева платили за отопление 1850 рублей 75 копеек, за декабрь счёт пришёл в 2640 рублей 66 копеек. На 42% возросло отопление в цене. Однако вместе с этим возросло и количество потребляемой тепловой энергии. Согласно показаниям по общедомовому прибору учёта, в ноябре оно равнялось 72,873 гигакалории, а в декабре возросло до 103,969 гигакалории.