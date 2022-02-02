Причины очередей из фур на границе назвал начальник Псковской таможни

Начальник Псковской таможни Игорь Ерошин

Очереди на границах Псковской области в 2021 году заставляли дальнобойщиков сходить с ума. Пока длина пробок из фур на российско-эстонской границе составляла четыре километра, на российско-латвийской границе она достигала всех девяти километров. Сегодня, 2 февраля, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ начальник Псковской таможни Игорь Ерошин рассказал, почему на границе выстраиваются очереди из фур.

По его словам, это явление закономерно, у него есть свои причины.

«Скопления грузовых транспортных средств перед пунктами пропуска связано с днем недели: к концу недели многие выезжают с территории России. К концу года, например, закрываются контракты, поэтому участникам внешнеэкономической деятельности необходимо завершить контрактные обязательства», - объяснил спикер.

Помимо этого, наплыв фур на пункты пропуска в Псковской области вызван и проведением ремонтных работ на МАПП Бурачки.

Как рассказал Игорь Ерошин, таможенный пост МАПП Куничина Гора на границе России с Эстонией впервые почувствовал такой наплыв транспорта во втором полугодии 2021 года. По словам спикера, только на выезд таможенники оформляли 160 грузовых автомобилей в сутки при общей проектной пропускной способности 150 грузовых транспортных средств.

Увеличение потока, а вместе с ним и очереди ожидаются и в феврале, добавил Игорь Ерошин.

«Во-первых, никто не отменял 14 февраля, 8 Марта, через наши пункты пропуска поедет много цветов. Во-вторых, к весне повезут удобрения», - объяснил начальник таможни.

«Кроме того, ещё осенью мы стали фиксировать рост числа перевозчиков, желающих перемещать товары и выезжать с таможенной территории Евразийского экономического союза именно через Псковскую область», - подытожил Игорь Ерошин.