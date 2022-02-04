В Пскове воспитанники детского сада «Рябинушка» собрали свой первый урожай

Фото: Светлана Самуленкова

Конец января и начало февраля – время рассады. Пока одни псковичи ищут места, где купить семена подешевле, другие достают заготовленные припасы и бережно погружают их в землю. Однако в то время как все из них лишь готовятся получить урожай, где-то его уже успели собрать. Так, в Пскове домашний огород с помощью воспитателей и родителей устроили детсадовцы дошкольного учреждения «Рябинушка» из группы «Колокольчик». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили сотрудники детского садика.

Фото: Светлана Самуленкова

Самую разнообразную рассаду вырастили на подоконнике сада в клумбах-грузовиках: от горошка до тыквы. Одно из центральных мест в огороде занял лук, сочный и здоровый.

Фото: Светлана Самуленкова

Скромно встали на подоконнике и братья-огурцы, с заботой поливаемые юными садоводами.

Фото: Светлана Самуленкова

Инициативные воспитатели рассказали, что занятие подобного рода выполняет множество задач. Например, дети как просто знакомятся с растениями и уходом за ними, так и учатся любить природу, у них формиется бережное и заботливое отношение к ней.

Кроме того, признались работники детского сада, выращивание зелени и овощей помогло сплотить не только детей, но и их родителей, а также организовать художественно-продуктивную творческую деятельностью.

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