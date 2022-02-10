Пласт снега повис над крышей псковского дома

Фото: Алексей Смородин

Псковичи по-прежнему жалуются на недобросовестную работу коммунальных служб. Так, над крышей дома на улице Советская, 21б повис пласт снега, угрожающий горожанам. Соответствующую фотографию опубликовал пскович в одной из городских групп в соцсети «Вконтакте».

«Выше носики!» - иронично подписал снимок местный житель.

Другие псковичи рассказывали, что из-за неубранного снега их машины остались без бамперов.

«...я вчера тоже оторвал бампер возле офицерской столовой.Там вообще отродясь не убирали. Во дворы Зобова не въехать и не выехать. По двору раз в день проезжает игрушечный тракторок типа мотоблока и щеткой полирует эту глыбу посреди колеи, - пишет житель Пскова. - Одни дворники только пашут, потому что добросовестные. Больше 20 лет здесь живу, но такого звездеца еще не видел за все годы!»

Фото: Роман Бобырь

Ранее сити-менеджер Пскова оценил ночную уборку города от снега на «2-».

Напомним, 2022 год начался с череды снежных циклонов: «Ида», «Мари», «Надя». На днях Псковская область оказалась в эпицентре действия циклона «Роксана». Тогда в городе выпала почти недельная норма снега за ночь.