Стало известно, как преобразится холл первого этажа главного здания ПсковГУ

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Внешние изменения ожидают холл первого этажа главного здания Псковского государственного университета на площади Ленина в Пскове. На сегодняшний день уже начата разработка дизайн-проекта. Об этом сообщил руководитель бюро «Stankevich design» Сергей Станкевич, пишет «Псковская правда».

По словам дизайнера, пространство планируется освободить от лишних объектов, вернув холлу прежний вид, и при этом вдохнуть в него современные мотивы.

«За много лет косметических ремонтов холл оброс ненужными вещами, ненужными артефактами: где-то появилась наружная проводка, где-то — неестественная лепнина, где-то есть перепады полов, в тамбуре много пластиковых дверей, в самом холле – пластиковые двери», - рассказал спикер.

Как заявил Сергей Станкевич, на полу уложат гранит или керамогранит. Кроме того, лестничные марши до второго этажа также преобразятся. Более того, строители установят новые двери.

«Мы будем предлагать современное безрамочное остекление: и вход в тамбур, и входы на лестничные марши, и вход в большой компьютерный класс. Двери должны быть соразмерны высоте помещений, сейчас этого нет», - уточнил Сергей Станкевич.

Он также заявил, что вопрос освещения тоже будет проработан. Планируется сделать его как общим, так и акцентным.

Помимо этого, в целях информирования студентов и сотрудников университета в холле будут установлены два видеоэкрана.

Кроме того, дизайнер добавил, что новых функций у холла не появится, а в цветовой гамме будут преобладать спокойные тона.