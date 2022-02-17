Как пережить расстройство кишечника при коронавирусе, рассказала псковский гастроэнтеролог

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Всё чаще псковичи жалуются на проблемы с кишечником как на один из симптомов коронавируса. Рвота и диарея подкашивают горожан, значительно ухудшая качество жизни. Что делать при расстройстве кишечника, в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды в Пскове» рассказала опытный врач, инфекционист и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Аверьянова.

По словам эксперта, под запретом в первую очередь оказывается самолечение. Выбрав лекарства для лечения без врача, больной может не на шутку навредить своему организму.

«...потому что вирус поражает слизистую оболочку кишечника, начиная там размножаться. И если мы препаратами станем останавливать диарею, то будет ещё хуже. Мы можем навредить, вирус останется в кишечнике и будет размножаться ещё больше», - пояснила гастроэнтеролог.

Далее, продолжила Елена Аверьянова, необходимо пересмотреть рацион питания. Во-первых, следует увеличить количество потребляемой жидкости.

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«Это должна быть прохладная кипяченая или минеральная вода, но без газа. Можно зеленый чай, не сильно заваренный, обычный зеленый чай», - дала рекомендации врач, добавив, что нельзя допускать пересыхания слизистой ротоглотки.

По словам эксперта, в сутки пациенту необходимо выпивать полтора литра воды, а если нет противопоказаний, то допустимо и больше.

Во-вторых, на время болезни необходимо забыть о простых углеводах, в которых любят размножаться вирусы и бактерии.

«Следует отказаться от сладкого и сдобы, чтобы не вызывать дополнительные изменения микрофлоры, которые и без того происходят в это время в организме пациента, чтобы не было субстрата, на котором размножаются патогенные бактерии, живущие в кишечнике», - объяснила псковичам гастроэнтеролог.

В это время отличным спутником больного, рассказала Елена Аверьянова, станет рис в виде вязких каш или рисовых отваров. Именно они помогут нормализовать стул.

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«Допустима рисовая каша на воде, что называется "размазня", с небольшим количеством соли и желательно без сахара», - посоветовала псковичам врач.

Кроме того, в рацион разрешается включить варёные или тушёные овощи. При этом свежие фрукты и овощи, напротив, оказываются под запретом – они могут лишь раздражать слизистую, уточнила эксперт.

По её словам, при расстройстве кишечника также разрешена варёная курица.

«Допускается принять пробиотики с полезными бифидо- и лактобактериями, которые будут восстанавливать микрофлору кишечника», - порекомендовала Елена Аверьянова, подчеркнув, что медикаменты самостоятельно назначать нельзя.

Кроме того, легендарные сухари с крепким чёрным чаем эксперт посоветовала заменить на подсушенный белый хлеб и зеленый чай.

Инфекционист с 20-летним стажем, гастроэнтеролог и терапевт Елена Аверьянова уверена, что соблюдение этих простых рекомендаций поможет справиться с расстройством кишечника и избежать осложнений.