Псковичам рассказали, как люди попадают в психиатрическую больницу

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Каким образом люди оказываются в психиатрической больнице, рассказали в официальном Instagram-аккаунте Псковской областной клинической психиатрической больницы №1.

По словам врачей, существуют несколько путей попасть в больницу.

Чаще всего человек сам, его родственники, знакомые или очевидцы замечают признаки психически нездорового состояния или поведения. В таком случае кто-то из них и вызывает врачей скорой медицинской помощи.

Помимо этого, нередко пациенты оказываются в психиатрической больнице по направлению врача-психиатра амбулаторного медицинского учреждения.

Кроме того, порой больной поступает в специализированное учреждение после прохождения лечения в другой больнице. Бывает, что пациент лечится от соматической паталогии, но резко возникает необходимость в консультации врача-психиатра.

«Также пациент может поступить к нам по решению суда на принудительное лечение», - рассказали специалисты, добавив, что в таком случае их пациент совершил общественно-опасное деяние.

Врачи также рассказали, что первым делом пациент попадает в приёмное отделение психиатрической больницы, которое мало чем отличается от обычного. Уже там с человеком начинает работать дежурный врач-психиатр.