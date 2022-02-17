Жительница Псковской области рассказала, как взятая из приюта собака Лиза помогла пережить личное горе

Фото: Татьяна Николаева совместно с «Зоозащитой»

Ежедневно в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте» появляются посты, посвящённые подопечным приюта «Лесопилка». Животные разных пород и окрасов, они отличаются размерами и, конечно же, кличками. Однако всех их объединяет одно: надежда в глазах. Каждая из собак мечтает обрести свой тёплый дом и любящего хозяина.

Так однажды повезло маленькой собаке Ушке, прожившей на тот момент в приюте три недели. Однако не только ей повезло с хозяйкой, но и хозяйке, Татьяне Александровне, повезло с некогда Ушкой, а теперь - Лизой.

Жительница Струг Красных Татьяна Александровна в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды в Пскове» рассказала, как изменилась её жизнь после появления Лизы. Такое имя появилось у Ушки в новой жизни.

«Импульсивная и шустрая» собака помогла пережить женщине своё неутихавшее горе: за полгода до знакомства с Лизой семья простилась с любимым питомцем Диком, болевшим онкологией. Утрату прожившего в семье 14,5 лет питомца Татьяна Александровна переживала крайне тяжело, но в какой-то момент поняла, что так продолжаться дальше не может.

«Надоело мне плакать день и ночь, прошло где-то полгода, и я поехала в приют "Лесопилка". Взяла не сразу, первый раз в январе позвонила, а потом решила, что буду все-таки брать, хватит реветь, самой надоело, и муж ругается постоянно, дети переживают, у меня их трое», - делится с нами жительница Струг Красных.

По её словам, о мучительном выборе в «Лесопилке» речи не шло.

«Нас как к ней привели, я её как увидела, подумала: бедная собака. Она и гавкает, и тявкает, дочке говорю: "Ведь просится, говорит: "Возьмите меня". Говорю дочке: "Я больше никуда не пойду, я возьму эту собаку". Больше я никуда не поехала», - вспоминает 3 мая 2021 года Татьяна Александровна.

Как рассказали женщине в тот день зоозащитники, Лиза уже успела столкнуться с человеческим предательством. Так, прошлая хозяйка решила избавиться от собаки, привязав её к посту ГАИ и буквально «сбежав с места преступления».

Сегодня, спустя почти год со дня знакомства, Лиза, в прошлом – Ушка (большие уши не оставили сотрудникам приюта выбора), и Татьяна Александровна — прекрасные друзья.

Фото: Татьяна Николаева

«Ей у нас раздолье, ей движение нужно. Там все-таки город, многоэтажки рядышком. А здесь забавы ей много. И кошек погонять, и за птичками последить», - рассказывает о повседневной жизни Лизы любящая хозяйка.

Важно, что любовь в этой паре взаимна.

«Тут у меня давление поднялось, она приносит мне мячик, ей поиграть надо, а я ей говорю: "Лизонька, мне плохо", а она так жалобно на меня посмотрела, подошла, лижет мне ноги и подскуливает. Я ей: "Да не расстраивайся, ничего со мной не будет"», - делится с нами жительница Струг Красных.

Она также признается, что, несмотря на то, что «вожаком стаи» в семье считают её, тёплые отношения у питомца сложились и с остальными домашними.

«Собака идеальная, и воспитанная, и послушная такая, она так и караулит, где я. С детьми ладит. Внук от неё любую игрушку отобрать может, они тут бегали, запутались в друг друге», - смеясь, вспоминает женщина.

Фото: Татьяна Николаева

Так, семья Николаевых из Струг Красных подарила Лизе новый дом, тепло и заботу, а Лиза им — невероятные эмоции, преданность и любовь.