Кому после перенесенного «омикрона» необходимо восполнить витамины и минералы, рассказала эксперт

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Один из частых симптомов коронавируса — расстройство кишечника. Помимо неприятных ощущений в момент заболевания, оно чревато рядом последствий: у пациента могут не только обостриться имеющиеся заболевания, но и появиться новые. Чем грозит затянувшееся расстройство кишечника, специально для «Комсомольской правды в Пскове» рассказала инфекционист с 20-летним стажем, гастроэнтеролог и терапевт Елена Аверьянова.

Во-первых, рассказала жителям Псковской области эксперт, пациент с расстройством кишечника лишается витаминов и минералов.

«… из-за того что при диарее из организма уходят недопереваренные пищевые массы, где ещё много полезных веществ», - уточнила гастроэнтеролог.

Во-вторых, потеря калия и магния чревата нарушениями в работе сердца, что особенно опасно для пациентов с хроническими заболеваниями, рассказала врач.

Елена Аверьянова также заявила, что расстройство кишечника может привести к таким последствиям, как обострению или формированию хронических заболеваний ЖКТ, в частности, воспалению кишечника – колита.

Почему самолечение при диарее опасно и каким должен быть рацион на время болезни, читайте здесь.