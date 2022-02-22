«Он едет домой!»: семья из Пскова рассказала о походе в приют, который изменил их жизнь навсегда

Так изменился Арчи в любящей семье

«Комсомольская правда в Пскове» продолжает рассказывать, как маленькие и большие подопечные псковского зооприюта обретают свое счастье в новых семьях. Недавно мы писали о собаке Лизе, которая нашла свой дом и любящих хозяев в Стругах Красных. Сегодня наш герой – пёс Арчи, которого два года назад нашли в подъезде.

Как рассказывает хозяйка Арчи Любовь (сомнений об отношении к питомцу и быть не может!), после неуютного подъезда Арчи попал в приют, где вместе с ним своих «родителей» ждали такие же, как он, полные надежды и веры собаки.

Арчи в приюте

Традиционно сотрудники приюта разместили объявление об Арчи. Именно тогда, 17 февраля 2020 года, его и увидела будущая хозяйка Любовь.

«Вот я и говорю мужу: "Если до утра его не возьмут и не забронируют, то я звоню в приют и еду за ним. Утро 18 февраля.... Первая мысль: забрали ли его? Заглядываю в вк... Нет, не забрали. Позвонила в приют и говорю о том, что хотим взять щенка. И уже днём едем с сыном за ним, – вспоминает Любовь тот судьбоносный день. – Он оказался меньше по размеру (на фото выглядел крупнее). Такой маленький, с испуганными глазками. Я в него влюбилась. И вот настал тот счастливый момент... Он едет домой!»

Любовь с сыном забирают Арчи из приюта

Арчи едет домой

Дома Арчи сразу познакомился с окружением. Кот и кошка не остались не замеченными новым членом семьи, сразу приковав его внимание. Тогда, два года назад, животные и подумать не могли, что спустя время станут прекрасными друзьями.

Верные друзья

Особый отпечаток в памяти хозяев оставила первая совместная с Арчи ночь.

«Мы, наверное, такие наивные, думали, он будет спать на своей лежанке... Но он подошёл к нашей кровати и стал скулить, чтобы мы его взяли к себе... Я пожалела его, подумала, у него стресс, наверное, первый день в новой квартире, с новыми людьми... И взяла его... С тех пор спит с нами», - рассказывает Любовь.

Однако она также признается, что с Арчи жизнь её семьи существенно поменялась.

«Дети стали подбирать игрушки, муж – носки, чтобы утром не пойти в сгрызанных, многое было убрано, чтоб Арчи не сгрыз, стали чаще гулять», - делится переменами женщина.

Кроме того, Любовь рассказывает, что отличительная черта их питомца – отменный аппетит.

«Очень любит поесть из своей миски, зализать и съесть остатки из кошачьих мисок, ещё и у нас умудряется выпросить что-нибудь. За куриную лапку душу продаст и команды выполнит...», - делится Любовь.

Однако не только аппетитом славится любимец этой семьи, но и желанием быть в гуще событий.

Так, если дети собираются делать уроки, то самым ответственным «учеником» оказывается Арчи, подавая пример школьникам. Пёс занимает большую часть стула и внимательно изучает учебники.

Арчи помогает делать уроки

Ещё одна слабость пса, продолжает хозяйка, – семейные мероприятия. Их он, рассказывает Любовь, без внимания не оставляет никогда.

Первый Новый год Арчи в семье

«На праздниках, когда к нам приходят гости, он покоя не знает, за всеми присмотрит, что-нибудь выпросит, у малышей из рук вкусняшку выхватит, а после окончания праздника заваливается сразу спать», - делится любовью Арчи к праздникам Любовь.

Семейные праздники, тепло домашнего очага и любовь дарит эта семья Арчи уже на протяжении двух лет, а он им – взаимную любовь, преданность и душевные разговоры, «когда шевелит своими ушками, смотрит в глаза, а в конце разговора и оближет».