Приближение весны спрогнозировала метеоролог Псковского гидрометцентра

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«С 24 февраля по 10 марта псковичей, можно сказать, ожидает весенняя погода», - заявила синоптик Псковского гидрометцентра Елена Давыдова в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды в Пскове».

По словам метеоролога, в ночь с 23-го на 24-е февраля ещё возможны отрицательные температуры до -5...-6 градусов, а с 24-го февраля по 3-е марта столбики термометров жителей региона ниже -1...-2 градусов не опустятся. А уже с 4-го марта, спрогнозировала специалист, температура воздуха в течение суток по области составит от 0 до +4 градусов.

Примечательно, что с 25-го февраля Псковская область будет находиться на Северной периферии антициклона, который сформируется над Западной Европой и будет сохраняться до 7-го марта.

Сильного ветра, по словам Елены Давыдовой, в ближайшее время в Псковской области также не ожидается.

«Ветер будет умеренным, южных и западных направлений», - заявила специалист.

По её словам, немного испортиться погода может лишь к 7-му марта.

«7-го Псковскую область немного заденет северный циклон. Он принесёт небольшие осадки, а после 8-го до 10-11-го опять чисто», - уточнила синоптик.