Агрессия, укусы и побег по хрупкому льду: жительница города Иваново рассказала, почему не отказалась от пса из псковского зооприюта после года приключений

Фото: Мария Королева

«КП-Псков» вновь посвящает материал некогда подопечному зооприюта, а теперь – члену любящей семьи. Сегодня мы рассказываем о псе Чарли, за которым хозяйка приехала из Иваново.

Фото: Мария Королева

Как она написала в группе общественной организации «Зоозащита», увидев Чарли, она сразу поняла, что это «её пес».

Однако как призналась женщина, путь к их сближению был тернистым.

«За это время было всё: агрессия, меня кусали в кровь, побег через речку на другой берег (про мой поход по тонкому льду за ним и как я три раза проваливалась, я молчу), но мы вместе!» - заявила любящая хозяйка, разместив фото счастливой жизни Чарли.

Как видно на снимках, сегодня питомец окружён вниманием и заботой не только хозяйки, но и хвостатого друга.

Фото: Мария Королева

Теперь он не «маленький и никому не нужный» пес, а улыбающийся Чарли.

Фото: Мария Королева

Одна из зоозащитниц выложила фотографию Чарли до встречи с хозяйкой.

Фото: «Зоозащита»

«Вот так он жил до встречи с Марией... Маленький и никому не нужный», - подписала фото волонтёр.

Так изменился Чарли в любящей семье

«Люди!!! Любите собак, кошек, других животных!!! Они вам ответят стократно!!!» - призвала хозяйка Чарли.

Напомним, ранее «Комсомольская правда в Пскове» писала об удивительной истории собаки Лизы, которая помогла хозяйке пережить личное горе. Ещё одним нашим героем стал пёс Арчи, благодаря которому жизнь псковской семьи заиграла новыми красками.