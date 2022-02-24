Агрессия, укусы и побег по хрупкому льду: жительница города Иваново рассказала, почему не отказалась от пса из псковского зооприюта после года приключений

Фото: Мария Королева
«КП-Псков» вновь посвящает материал некогда подопечному зооприюта, а теперь – члену любящей семьи. Сегодня мы рассказываем о псе Чарли, за которым хозяйка приехала из Иваново.
Фото: Мария Королева
Как она написала в группе общественной организации «Зоозащита», увидев Чарли, она сразу поняла, что это «её пес».
Однако как призналась женщина, путь к их сближению был тернистым.
«За это время было всё: агрессия, меня кусали в кровь, побег через речку на другой берег (про мой поход по тонкому льду за ним и как я три раза проваливалась, я молчу), но мы вместе!» - заявила любящая хозяйка, разместив фото счастливой жизни Чарли.
Как видно на снимках, сегодня питомец окружён вниманием и заботой не только хозяйки, но и хвостатого друга.
Фото: Мария Королева
Теперь он не «маленький и никому не нужный» пес, а улыбающийся Чарли.
Фото: Мария Королева
Одна из зоозащитниц выложила фотографию Чарли до встречи с хозяйкой.
Фото: «Зоозащита»
«Вот так он жил до встречи с Марией... Маленький и никому не нужный», - подписала фото волонтёр.
Так изменился Чарли в любящей семье
«Люди!!! Любите собак, кошек, других животных!!! Они вам ответят стократно!!!» - призвала хозяйка Чарли.
Напомним, ранее «Комсомольская правда в Пскове» писала об удивительной истории собаки Лизы, которая помогла хозяйке пережить личное горе. Ещё одним нашим героем стал пёс Арчи, благодаря которому жизнь псковской семьи заиграла новыми красками.