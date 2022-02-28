Рассказываем, что изменится с 1 марта для водителей Псковской области

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Начало весны станет для автовладельцев региона временем перемен. Помимо закрытия Троицкого моста с 1 марта, с первого дня весны вступает в силу ряд изменений, касающийся всех автовладельцев страны. Обо всех подробностях ниже.

Во-первых, вводится новый штраф за отсутствие диагностической карты. Его размер составит 2000 рублей. Примечательно, что нововведение коснётся водителей, занимающихся коммерческими и пассажирскими перевозками.

Во-вторых, вступают в силу новые правила прохождения водителями медицинской комиссии. С 1 марта врач-нарколог может направить водителя на дополнительное обследование, если заподозрит его в употреблении запрещённых веществ. Помимо этого, тех, кто был лишён прав за вождение в нетрезвом виде, ждёт дополнительное обследование для получения медицинской справки.

В-третьих, с 1 марта 2022 года процедура технического осмотра изменится: теперь операторы будут обязаны фотографировать автомобиль со всех сторон, а также делать снимки на стендах проверки тормозной и рулевой системы. Вероятно, что это скажется на цене ТО.

Вышенаписанные изменения ждут не только псковичей, но и жителей других регионов России. А вот закрытие Троицкого моста скажется именно на жителях Пскова.

Так, теперь всем, кто ежедневно проезжал по мосту, чтобы добраться, скажем, из пункта А в пункт Б, придётся перестраивать свой маршрут. В качестве объезда псковским водителям предлагают Инженерный мост через Пскову или мост Александра Невского через реку Великую.

Ранее говорилось, что ограничения в связи с реконструкцией Троицкого моста продлятся до конца 2022 года. Однако 28 февраля глава администрации Пскова Борис Ёлкин сказал, что дата сдачи объекта может быть сдвинута.

Кроме того, Ёлкин прогнозировал рост пробок на дорогах Пскова из-за проведения ремонтных работ.

В связи с грядущими изменениями водителей просят заранее планировать свой маршрут и быть внимательнее на дорогах.

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