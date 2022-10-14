Андрей Малахов подарил вернувшиеся с СВО псковскому контрактнику свадебный круиз

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Любовь и человечность — лучшие качества. Казалось бы, говорить о них, когда вокруг множество военных конфликтов — не актуально. Однако даже в такое не простое время создаются новые истории любви и дружбы.

Псковские контрактники, участники спецоперации на Украине, стали главными героями нового выпуска ток-шоу «Малахов» на телеканале Россия 1. Историю о мужестве российских защитников должна была рассказать жена одного из героев Яна из города Великий Устюг, пока ее супруг Игорь Шарыпов вместе с другом-спасителем защищал Родину.

Однако съемочная группа устроила женщине трогательный сюрприз. Всего на пару часов им удалось забрать Игорь с зоны СВО. После 10 лет совместной жизни мужчина решил признался своей любимой в чувствах и сделал долгожданное предложение руки и сердца.

«Он сказал, что поедет. “Пустишь меня?” Я говорю - нет. Конечно после операции функции руки еще не все восстановились. Но он сказал, что хочет ехать. Он когда первый раз приехал сказал, что туда надо ехать за наших ребят», – вспоминает героиня.

Яна Шарыпова поделилась с ведущим и зрителями программы о том, что Александр не впервые участвует в Специальной военной операции. Первые разговоры о командировках начались еще в 2014 году. Тогда Яне удалось только слезами остановить будущего супруга и попросить не покидать ее. Но в 2022 году мужчина сделал выбор сам.

«Я попыталась его отговаривать. Но он решил для себя, – поделилась Яна. – Я говорила о том, что у нас еще есть время подумать. Но уже по его глазам было понятно, что решил все окончательно».

Тот теплый вечер пара проводила за просмотром телевизора. Именно тогда Игорь и задал свой решающий вопрос: отпустит ли его будущая жена на военную операцию. После того, как мужчина услышал отрицательный ответ, не стал медлить и сообщил, что уже все давно решено. Его кандидатуру для командировки в горячую точку уже одобрили.

«Для меня он стал героем наверное уже тогда, когда сообщил мне что туда поедет», - рассказывает героиня с любовью в глазах и грустью в голосе.

Яна не была готова отправить любимого на спецоперацию вновь. Во время первой поездки Игорь был на шаг от смерти, только верная рука друга не позволила контрактнику погибнуть.

«Сказал: “У нас боевое задание, я ухожу в бой, не знаю, вернусь ли”. На следующее утро признается: «Я ранен, все нормально», – так дома супруга узнала о том, что с ее любимым случилась беда.

Позже Игорь расскажет, что в том бою он получил осколочное ранение. Мужчина в первые секунды не осознавал, что снаряд задел его. Только после беспокойства сослуживцев, Игорь заметил рану. Первую, и как оказалось потом, самую важную помощь оказал его друг Александр Парфенов. Друг взвалил раненого на себя и под разрывы снарядов дотащил до медицинской машины. Еще чуть-чуть и любимого Яны было бы не спасти.

С зоны спецоперации Игоря направили в госпиталь в Феодосии, к тому моменту Александр тоже получил ранение, поэтому поехал вместе с другом. Ведущий программы Андрей Малахов решил поделиться со зрителями, что в один из дней в госпиталь прибыл Филипп Киркоров, который решил зайти к проходящим лечение солдатам армии РФ. Певец подарил Игорю и его товарищам книги с автографами, диски и билеты на свой концерт.

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Героиня вспомнила, что еще тогда пара приняла решение расписаться. «Я конечно думала, что если не он приедет сюда женится на мне, то я туда поеду к нему», – делится Яна. В тот момент за плечами у пары уже было 10 лет совместной жизни. Но Игорь вновь уезжает на фронт.

«Времени было мало, отложили на следующий раз. После второй командировки хотели расписаться, но началась мобилизация. Я позвонила в ЗАГС и нам сказали, что могут расписать нас “одним днём”. И мы очень быстро все сделали».

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Самый ответственный момент в жизни для каждой девушки у Яны прошел без пышного платья невесты и строго костюма жениха. Молодожены были одеты в самую обычную повседневную одежду. Игорь, как и полагается по званию - в военной форме, а Яна - в самой обыкновенной майке с джинсами. Кольцами на этом празднике рождения семьи была только инсталляция возле местного ЗАГСа.

Девушка поделилась, что очень хотела бы вновь увидеть мужа. И в тот момент Андрей Малахов решил включить для Яны трогательное послание Игоря. Прямо из зоны СВО мужчина на видео прочитал стих «Жди меня» и сказал, как сильно он любит свою Яну. Героиня не могла сдержать слез, как и зрители, которые успели проникнуться вдохновенной историей пары.

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Пока в зале и за экранами телевизоров россияне удивлялись чудесным героям программы, в студию Андрея Малахова вошел сам Игорь. Одарив Яну букетом цветов и горячим поцелуем, псковский доброволец встал на одно колено, и еще раз, на глазах у всей страны, попросил девушку стать его супругой. Растроганная Яна несомненно была счастлива и ответила “Да”. Пара обменялась обручальными кольцами на глазах у всей страны.

Во время телешоу военнослужащие дали советы тем, кто сейчас собирается в зону боевых действий: «Чтобы голову держали на месте, была слаженность коллектива, держались друг друга и помогали».

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Сюрпризы для молодой пары не закончились. Чтобы порадовать молодоженов и дать им возможность провести как можно больше времени вместе, Андрей Малахов отправил семью Игоря в круиз на теплоходе. Отпраздновать свадьбу старшего сержанта отправилась и семья Александра.