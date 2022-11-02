«Агата была фотомоделью»: дизайнер псковской типографии рассказала о вышедшей на пенсию экзотической работнице агаме Агате

Фото здесь и далее героини истории

В одной из типографий города Пскова, куда люди приходят распечатать электронные документы и фото, не больше пяти сотрудников. Дизайнер Татьяна работает там чуть больше года, но уже успела обзавестись лучшей подружкой – экзотической фотомоделью Агатой. Та совсем недавно ушла на пенсию, а точнее, пошла на повышение... жилищных условий. Теперь Татьяна и ее необычная экзотическая подруга-ящерица рода агама по имени Агата съехались в собственное трехкомнатное жилье. Девушка рассказала, какой насыщенной была карьера Агаты в типографии.

«Агату купили в Питере – это ящерица девочка. Она относится к породе Бородатая Агама. Раньше в офисе жил питон, но после несчастного случая он скончался, - вспоминает Татьяна. - Руководители решили попробовать приобрести другое животное».

Агата занимается спортом

Агата является представительницей Австралийской ящерицы, ее родственники живут в Австралии. По-английски этот вид называется «Бородатый дракон». За последний год чаще всего Агата проводила время с Татьяной. Как раз с тех пор, как девушка устроилась в типографию. Татьяна признается, что почти никто из коллег так и не сказал точного возраста ящерицы. Предположительно ей сейчас 6 лет.

«На самом деле мы заботились о ящерице вдвоем. Еще менеджер Татьяна очень любит ее. Она тоже с ней гуляла. Мы ее брали, садили на плечо и ходили так. Ее особо негде было выгуливать в типографии», - рассказывает девушка.

Фото здесь и далее героини истории

У агамы Агаты было особое положение в коллективе. Она была первой, кто встречал посетителей, помогал им провести время в ожидании и провожал.

«Вообще клиенты реагировали на нее по-разному. Обычно люди подходили и спрашивали: «Это игуана?», - делится своими воспоминаниями Татьяна. - Мы тоже изначально думали, что так и есть, ведь она очень похожа не нее. А так клиенты чаще всего удивлялись, ведь не каждый день увидишь такое чудо».

Агата встречает гостей

С первых дней в офисе агама была любимицей и быстро снискала повышение. Раньше при типографии была фотостудия, где дети и взрослые могли сфотографироваться с питоном, а позже и с самой Агатой. «Агата была фотомоделью», – с гордостью говорит Татьяна.

Не смотря на активную деятельность, у Агаты был свой террариум, где она могла спокойно отдохнуть, развалившись на верхней полке под самыми лампами, возможно, напоминающими ей вспышки фотокамер. О ней заботились работники типографии, и даже после переезда, когда пришлось оставить фотостудию по старому адресу, делали всё возможное, чтобы Агата не сидела в четырех стенах.

«Вообще эти ящерицы довольно дружелюбные к человеку. Они не будут просто лежать, кушать, и все. Они очень любопытные», – отмечает девушка.

Агата под софитами

Поскольку Агата всеядная, рацион у нее довольно обширный. По словам Татьяны, она питается разными насекомыми, такими как тараканы и сверчки. Ящерице также можно употреблять зелень, фрукты и овощи, но экзотическая модель их не очень любит. Такие лакомства как насекомые, не очень легко найти на прилавках обычных зоомагазинов.

«Вообще проблематично доставать корм, потому что нужно его заказывать, нельзя просто так зайти в зоомагазин и сразу купить живой корм. Так что иногда приходится постараться: найти контакт, позвонить, договорится», - делится Татьяна.

Агата поет

Сейчас агама уже не живет в типографии. Совсем недавно она освоилась в новом доме. По словам коллег, она переехала в собственные апартаменты.

«Я забрала ее к себе, - говорит Татьяна. Потому что мы всем офисом хотели, чтобы она жила в доме в комфортных условиях. Сейчас Агата бегает по квартире, везде прыгает и ей все интересно. Ну с возрастом она стала конечно более ленивая и толстенькая, но это только потому, что Агата хорошо кушает. Она уже старенькая, можно сказать вышла на пенсию».