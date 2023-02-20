Black Tie & Viva Magenta: разбор ТОП-10 костюмов гостей премии «Народное признание»

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Полигональный стиль, состоящий из множества многоугольников. Черный, белый и красный. Гости, номинаты и победители. Улыбки, радость встречи и слезы счастья. Именно через призму этих десяти составляющих мы увидели торжественную церемонию определения победителей XIII премии «Народное признание 2022».

Финал премии «Народное признание-2022» Фото: Андрей Кокшаров

Итоговое мероприятие первой народной премии Псковской области состоялось 16 февраля в стенах Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. И вот уже второй год выбор цветовой гаммы данного мероприятия является традиционным событием не только для номинатов и победителей, но и для всех почетных гостей торжественного мероприятия.

Участница группы «Музыка Невы» Фото: Андрей Кокшаров

«В этом году мы решили добавить стиль Viva Magenta, который назван цветом 2023 года, – объясняет режиссер премии «Народное признание 2022» Дмитрий Волхонов. – И мы попытались сделать все декорации и чувства в таких полигональных тонах. В общем, у нас все немного угловатое и полигональное в этом году. Это такой стиль – он сейчас в тренде в этом году и мы решили немножечко поиграть с этим на сцене Псковского драматического театра».

Премия «Народное признание» в стенах Псковского драматического театра Фото: Андрей Кокшаров

Немного очевидных спойлеров. По данным экспертов, выбор цвета года, как и выбор акцентов Премии в Псковской области в виде Viva Magenta, является «нетрадиционным оттенком для нетрадиционного времени». Любой оттенок красного во все времена является ключевым. В современных реалиях, как и почти 30 лет назад, отождествляется победным знаком. Этот факт подтвердили и ощущения большинства гостей мероприятия.

ЦВЕТ ПОБЕДЫ

Руководитель Псковского областного отделения Федерации кудо России Илья Кучеров о выборе своего костюма рассказал нашим журналистам без прикрас: «У меня судейский костюм для моих мероприятий спортивных». Его классический чёрный костюм и белую рубашку разбавил праздничный красный галстук.

А вот спутница Ильи Кучерова выбрала чёрное платье по фигуре и сделала акцент на макияж. Девушка подчеркнула, что их пара старалась соответствовать заявленному дресс-коду.

Руководитель Псковского областного отделения Федерации кудо России Илья Кучеров Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Илья Кучеров рассказал, что дресс-код в связи с работой стал для него обязательным. Именно поэтому к подобного рода мероприятиям он относится с принятием. «У нас в принципе в Федерации кудо введён дресс-код на спортивных мероприятиях и для судей, и для участников, и в принципе для зрителей», — отмечает собеседник.

О красном цвете руководитель отделения кудо отзывается особенно тепло. «Красный мой любимый цвет. Цвет победы», — заключил Кучеров.

КРАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Очень волнительно прошла подготовка к мероприятию у представителей лесного питомника «Экополис». В премии «Народное признание» организация принимает участие впервые и, как оказалось в финале мероприятия, удачно.

Гостьи поделились с нашими корреспондентами, что выбирали наряд согласно дресс-коду. Поэтому чёрные платья оказались, как нельзя кстати для торжественной церемонии.

Победа лесного питомника «Экополис» Фото: Андрей Кокшаров

Одна из представительниц делегации надела пышное, длинное, украшенное кружевом, платье. На её спутнице было более строгое, однако не лишенное шарма, платье с прозрачными рукавами. Яркие красные лодочки на высоком каблуке стали отличным акцентом в дополнении к традиционным тёмным оттенкам.

«Вот у моей коллеги, у неё получилось красный элемент подобрать, я к сожалению без красного элемента», — поделилась одна из представительниц организации, указывая на туфли своей спутницы.

АЛЫЕ УЗОРЫ

Как соблюдала пожелания организаторов делегация от администрации Пыталовского района, рассказала глава муниципалитета Вера Кондратьева.

«Мы не должны подвести организаторов, поэтому мы выдерживаем всегда дресс-код. В этом году у нас учитель физической культуры Пыталовской средней школы вышла в финал, поэтому мы приехали поддержать в обязательном порядке», — подчеркнула Вера Кондратьева.

В прочем, действительно, представительницы из Пыталово не подвели организаторов. Глава района на церемонии была в чёрном платье, на котором в качестве акцента можно отметить алые узоры.

Другие представители делегации также разбавили образы. Кто-то красными туфлями, а кто-то привлёк внимание присутствующих ярко-красными брюками. Кроме того, представительницы муниципалитета не забыли и о красной помаде, которая всегда эффектно подчёркивает образ.

Делегация администрации Пыталовского района Фото: Андрей Кокшаров

САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ КРАСНОГО

Представители Администрации Опочецкого района отметили, что «готовились обязательно к мероприятию». При этом, к акценту в красном цвете, как и большинство присутствующих, делегация отнеслась с интересом.

«Очень хорошо, интересно и необычно», — отметила представительница муниципалитета. Она решила использовать все заявленные в дресс-коде цвета. Сочетание черной юбки с белой блузкой и красным пиджаком стало отличным решением в выборе наряда.

«Наверное, у каждого в гардеробе найдётся такая вещичка. А если её не было, то приобрести было как раз самое время. Вот я приобрела накануне», — подчеркнула ее спутница.

Представители администрации Опоцечкого района Фото: Андрей Кокшаров

ВСЕГДА ГОТОВЫ К ДРЕСС-КОДУ

А вот представители партии «Единая Россия» заранее к церемонии не готовились, подчеркнув, что ко всем мероприятиям готовы всегда. В партии также выразили свое отношение к такого рода мероприятиям, подразумевающим дресс-код.

«Очень положительно [относимся — ред. КП], потому что это привлекает людей к какой-то общественной деятельности», – отметили гости. Представители партии прибыли на финал премии «Народное признание» в чёрных костюмах и белых рубашках, как того и требует статус.

Представители партии " Единая Россия" Фото: Андрей СТЕПАНОВ

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

Руководителю общественной организации «След Пантеры» Анне Шуняевой заявленный красный оказался «к лицу». Высокие сапоги в сочетании с маленьким черным платьем, украшенным воздушной драпировкой, не оставлял шанса аксессуарам. Поэтому ярко-красный оттенок пришелся на губы.

«О дресс-коде знала, поэтому заранее подбирала наряд, чтобы быть в теме мероприятия. Красный - как вишенка на торте, очень эффектный способ расставить акценты», – отметила Анна Шуняева.

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ЭФФЕКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Представители детского сада № 2045/3 в Стругокрасненском районе на церемонию приехали в полном соответствии с дресс-кодом. Красные туфли на высоком каблуке стали дополнением к черно-белому классическому образу заведующей детским садом Ольги Чуняевой.

Победа детского сада Стругокрасненского района Фото: Андрей Кокшаров

Однако и на этом представительницы прекрасного пола решили не останавливаться, подчеркнуть наряд помогла красная помада на губах. Одна из представительниц делегации украсила свой образ красными увесистыми серьгами, другая же решила добавить красные элементы в свою причёску. Получилось эффектно и стильно.

К дресс-коду представительницы из Стругокрасненского района, в целом, отнеслись «нормально», но, не скрывают, «пришлось что-то докупать».

Делегация от детского сада Стругокрасненского района Фото: Андрей СТЕПАНОВ

ДРЕСС-КОД – САМООРГАНИЗАЦИЯ

Партнёры премии «Народное признание», представители «Авен-Псков» рассказали, что «дресс-код подбирали, старались».

Одна из представительниц партнера добавила, что дресс-код на мероприятиях очень важен, он показывает насколько человек может выполнять поставленные задачи.

«Это человека организует внутренне, он уже озадачен конкретно поставленной целью, он её выполняет и он выглядит в соответствии с заявленной задачей», — подчеркнула собеседница. К черному пиджаку и серой классической юбке гостья добавила красные лодочки на высоком каблуке.

ДРЕСС-КОД ПОВЫШАЕТ СТАТУС

Директор центра молодёжи и общественных инициатив Алена Иванова также поделилась своими впечатлениями от мероприятия.

«Насколько я знаю "Народное признание" уже второй раз делается с дресс-кодом. На самом деле меня всегда это привлекает. Во-первых, даёт это какую-то изюминку, в плане подумать и разобрать свой гардероб, ну и, конечно же, мне кажется, это повышает статус мероприятия. Особенно черно-белый дресс-код. Классика. И красный, достаточно такой дерзкий, но элегантный цвет. Я считаю, это очень классная идея», — отметила руководитель Центра.

Гостья решила не разбавлять образ красными элементами, однако белый удлинённый пиджак и стильные чёрные брюки с белыми полосками смотрелись эффектно среди классически чёрных нарядов.

Директор центра молодежи и общественный инициатив Алена Иванова Фото: Андрей Кокшаров

ПОБЕДНЫЙ ЭФФЕКТ

Директор флористической студии «Мадам Кураж» Елена Степанова призналась, что заранее к премии не готовилась. Тем не менее, появилась на мероприятии в ярко-красном платье, эффектно выделяющимся среди нарядов наших гостей.

О красном цвете, гостья отозвалась весьма лаконично, для Елены он символизирует «победу».

УВЕРЕННОСТЬ И ЭНЕРГИЯ В КРАСНОМ

Главврач Псковской областной клинической больницы Анастасия Повторейко призналась в своём особенном отношении к красному цвету. Врач рассказала, что символизирует для неё красный: «Уверенность. Люди, которые любят красный, уверены в себе, полны энергии и готовы ею делится».

На премии она появилась в красном пиджаке, который украшал маленький значок флага России. Губы Анастасия Повторейко подчеркнула алой помадой. Впрочем, такой акцент стал весьма популярным среди женщин на церемонии.

Главврач Псковской областной больницы Анастасия Повторейко Фото: Андрей Кокшаров

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ

Руководитель фермерского хозяйства «Хлебный хутор» Ольга Волконская рассказала, что дресс-кода старалась придерживаться. «Черно-белый и красный элемент», — подчеркнула собеседница, указывая на красные колготки.

Ольга Волконская призналась, что красный для неё не только «патриотический цвет», но и цвет символизирующий оптимизм. Она решила надеть платье в черно-белую клетку, эффектно подчеркнув образ красными колготками. Получилось экстравагантно и очень стильно.

Руководитель фермерского хозяйства "Хлебный хутор" Ольга Волконская Фото: Андрей Кокшаров

КРАСНАЯ РОЗОЧКА

Представитель от администрации Пскова Анна Боброва на финале премии поделилась своими представлениями о красном цвете. Для неё это новый, но очень интересный опыт создания образа.

«Что-то такое зажигающее, яркое, бодрящее, новое и креативное», — именно так описала гостья свое отношение к красному.

Про свой образ она признается, решение с выбором наряда пришло само собой. «Я прочитала, что дресс-код Black tie плюс дополнительный красный цвет. Оно само собой родилось, чёрное платье и, я вспомнила, что есть красная розочка», — отметила Анна Боброва.

Однако к цветовой гамме мероприятия подошел и красный маникюр, и алые элементы на сумочке представительницы администрации.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ЦВЕТ

На финале премии также были гости, которые являются «заложниками образа» — сотрудники правоохранительных органов. Однако, в этом году они оказались главными гостями, кто пришелся к тренду.

Представитель пресс-службы УМВД по Псковской области Дарья Чистякова рассказала, как относится к красному цвету. «Мне кажется, что красный – это цвет победы. Поэтому мы сегодня в красном. Самое замечательное то, что красный – это еще и наш ведомственный цвет. Поэтому наши сотрудники сегодня в тренде и в дресс-коде», — подметила Дарья Чистякова.

Гостья призналась, что и сама любит этот цвет использовать для выхода на торжественные мероприятия. «Всегда приятно накрасить губы, приодеться, надеть каблуки и прийти за хорошим настроением, классно провести время», – подчеркнула собеседница.

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ОБЩИЙ СТИЛЬ - ЕДИНЕНИЕ

Финалист премии, создатель арт-престранства «Вперёд в СССР» Дмитрий Третьяков считает, что дресс-код это отличный вариант, чтобы сделать мероприятие эстетичнее. «Он подчеркивает утонченность мероприятия. Общий стиль создаёт потрясающую атмосферу, единение и статусность»,— уточнил гость.

Дмитрий признается, что собирался на финал премии не без помощи женской руки. «Мой костюм полностью собирала супруга. С цветами дресс-кода проблем не возникло, в моем гардеробе всегда есть такие вещи», — отметил собеседник.

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Как нам показалось, все три цвета премии «Народное признание 2022» выглядели удачно в современных реалиях и слились воедино с атмосферой театра драмы и образами приглашенных гостей.

Юные гости Премии

На наш взгляд итоги псковской премии «Народное признание», как и итоги года, в своем отражении являются некой кардиограммой времени. А выбранные организаторами цвета черного белого и красного отлично передают это явление. Здесь и вызовы современности и события, которые затронули семью каждого человека Псковской области, напряжение общества, а также единение и свобода.