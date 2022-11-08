Откровение частных псковских нянь: девушки рассказали, как им приходится становиться «спасателями» для чужих детей, быть жертвами домогательств от друзей семьи и торговаться за оплату работы

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Девушки идут в эту сферу по разным причинам, кто-то от большой любви к детям, а кто-то от безысходности. Скрытые видеокамеры, тотальный контроль родителей за работой, проблемы из-за наличия собственных детей и сексуальные домогательства от гостей семьи – редакция «Комсомольской правды в Пскове» поговорила с нянями в Псковской области о современных особенностях услуги присмотра за детьми.

Частная няня в Псковской области в 2022 году занимается большим спектром услуг: обеспечивает безопасность ребенка, его досуг, гуляет с ним, следит за его гигиеной и даже готовит кушать. Существует также различные категории предоставления услуг: на территории ребенка и дома у няни. На интернет-площадках для размещения объявлений об услугах, няни не редко показывают свои специально обустроенные комнаты или детские площадки, где есть все, что нужно для малыша.

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По статистике, в Псковской области чаще всего нянями становятся женщины с педагогическим образованием. Мужчин в этой профессии нет совсем. Считается, что человек с опытом работы в учебной сфере уже умеет находить к детям подход, и в большинстве случаев выбор родителей действительно падет именно на такого кандидата. Практика показывает, что каждая няня пришла в эту сферу по разным причинам. Наша редакция обратилась к псковским няням (имена героинь будут изменены). Псковички Анна, Виктория и Мария честно поведали нам о своей работе, и рассказали, что заразились идеей стать проводниками в жизни детей по абсолютно разным причинам.

– По своей специальности я организатор и постановщик театрализованных представлений и праздников, – рассказывает Анна. На данный момент это мой основной доход. Я около 6 лет работаю аниматором, а руководителем театральной студии я работала около 3х лет. Где-то с 16 лет мои подработки были связанны с детьми. Мне это нравилось, мне приносило это удовольствие. И в какой-то момент я стала уставать именно от анимации, уходила на год из этой профессии полноценно, потом вернулась. Но поняла, что уже не мое, и что мне это уже не подходит. Наткнулась на социальную сеть няни-блогера. Я тогда и подумала: «Почему бы не попробовать?».

Няня Мария имеет другое мнение на этот счет. Девушка имеет высшее образование в качестве педагога. Но, в отличии от коллеги, ощутила издержки своей профессии, и поняла, что не каждый человек может справиться с большим количеством детей.

– У меня есть высшее образование, я учитель. Раньше работала в детском саду, где выпустила не одно поколение детей. В сфере работы с детьми я уже больше 15 лет, и я думаю вы согласитесь, что это не маленький опыт. Работать няней я пошла из-за того, что поняла, что не могу больше так. Для меня стало трудным уследить за огромным количеством детей, тем более , что с каждым поколением они становятся все непослушнее. Я люблю деток, какими бы они не были. Но, если я понимаю, что работа губит мое здоровье, то ищу другие выходы, – поделилась с КП-Псков Мария.

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«Хорошая няня - хорошая мама»

Зачастую при выборе кандидатки на роль няни родители смотрят на семейное положение и наличие детей в семье. С течением времени этот критерий стал спорным. Например, наличие внуков у няни не приветствуется. Родители считают, если есть внуки, значит, няня будет часто отпрашиваться «по семейным обстоятельствам», а это недопустимо. Если речь идет о своих детях, то по поводу этого вопроса мнения разделяются.

– У меня большая крепкая семья, есть прекрасные две дочки. Я думаю, что родителям важна такая информация, потому что они могут быть уверенны, что человек уже ощутил на себе все тяготы роли мамы, и прекрасно сможет если не “воспитать”, то нажать на правильные рычаги воздействия на ребенка. Если я принимаю детей на своей территории, то родители всегда могут познакомиться и с моими детьми и сразу посмотреть на мой метод воспитания. - поделилась Мария.

Что касается современных родителей, то они не всегда испытывают особую любовь к няням-мамам. На это есть свои причины. Считается, что проще работать няней молодым девушкам, потому что у них много энергии, при этом отсутствует лишний фидбэк. Родители уверенны в том, что молодые не будут поучать маму: мол, я своих растила вот так, а вы неправильно. Родители сами решают, железная ложка или пластмассовая. А няня вливается в эти правила.

– Для меня няня это человек, проводник, который смотрят на методы воспитания семьи действует по их методам. Нужно абстрагироваться, — рассказывает Анна. Я считаю, что мамы, которые уже воспитали своих детей, им тяжелее. У них уже выработался свой шаблон воспитания. И они будут воспитывать ребенка не по методам семьи, а по своим.

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«Любовь за деньги не купишь»

А вот будет ли у семьи своя личная няня или нет решает количество свободных денег. По крайней мере, так было раньше. В настоящее время услуги няни доступны абсолютно каждому и с любым уровнем дохода. Сейчас на рынке в приоритете услуги няни не на весь день, а например, на 3 часа, пока родители заняты своими делами. Интересным фактом является то, что няню могут пригласить и на массовое мероприятие. Чтобы приглядеть за чадом в обстановке, когда он с легкостью может ускользнуть от острого родительского взгляда.

Стоимость заказа няни варьируется от 100 до 350 рублей за час. Цена может меняться в зависимости от возраста и образования будущей воспитательницы, причем возраст детей тоже имеет значение. Некоторые няни выставляют оплату своего труда по таким критериям: если родители хотят нанять няню на постоянной основе с графиком 5\2 или 2\2, то цена может варьироваться в указанном выше диапазоне. Если это разовое посещение, то услуга ухода за детьми до двух лет будет стоить дороже, чем если ребенок старше двух лет. Многие няни включают в оплату труда расходы на общественный транспорт или на топливо. Также всегда можно договориться об услуге «остаться на ночь» или на большее количество времени, но, естественно, за определенную цену.

Цена является почти самым главным фактором при выборе няни. Вопрос стоимости услуги — это один из самых главных вопросов. Нередко людям изначально не нравится ценовая политика няни, поэтому многие считают уместным попробовать сбить цену. Няня Мария описала, какие чаще всего родители просят изменить цену.

– Иногда встречаются родители, в основном это, почему-то, женщины, которые всеми силами хотят обесценить наш труд и сбить цену до минимально допустимой. - возмущается Анна, ещё одна девушка, которая работает няней уже 5 лет. Бывают и такие случаи, когда люди пытаются надавить и указать на то, что у меня нет педагогического образования или на то, что женщина многодетная мать. Я не против, что у Вас много детей, но это не должно касаться меня и моих сил, которые я вкладываю в заботу о них. Если у вас нет возможности провести с ними время, я с удовольствием помогу, но моя работа, которую я делаю — это не благотворительность.

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«Верят на слово»

А вот на счет опыта работы, профессионального образования и медицинской книжки – чаще всего верят на слово. Либо на начальном этапе выбора объявления, где няни прилагают свою характеристику в открытом профайле. Раньше каждая семья проверяла все вышеперечисленные документы в обязательном порядке, но с течением времени это осторожность отпала.

– У меня родители вообще ничего не спрашивают. Они всегда верят на слова, – рассказала Мария. Но благодаря интернет-площадкам, на которых мои коллеги и я выставляют объявления, родители всегда могут ознакомиться со всеми отзывами, которые оставляют наши клиенты. Естественно, подлинность которых проверить никак не удастся, но на своем опыте ощутила, что это не мешает родителям обращаться к няне.

Среди действующих нянь есть и те, кто сами предлагают родителям ознакомиться с документами. Одним из таких случаев с КП-Псков поделилась Анна.

– Родители верят на слова всегда, но я часто сама предоставляю данные паспорта. Чтобы родители не волновались ни о чем. Этим я показываю, что я не мошенник. Мне кажется, когда родители знают личную информацию о няне, у них сразу становится больше доверия к человеку.

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«Представляете, няни тоже падают!»

Насколько бы хорошо мы не выполняли свою работу, никто из нас не застрахован от непредвиденных обстоятельства. Человеческий фактор зачастую застает нас врасплох и именно благодаря ему мы попадаем в курьезные ситуации, которые западают нам в память на всю жизнь. Одной из таких ситуаций с нашей редакцией поделилась няня Виктория.

– На одном из мероприятий я работала с ребенком. Это был очень активный мальчик. Сначала все бабушки и мамы относились ко мне с недоверием, все ходили меня постоянно проверяли. А уже где-то через час, все расслабились. Ребенок остался на мне, и получается был один ребенок, с которым я должна была сидеть, но на празднике были и другие дети. Они были старше, но про них мне сказали: «Им будет не интересно». Ну я и взяла деньги за одного ребенка. В итоге все 8 часов все эти дети были на мне! Мы бегали и играли, в итоге я ушла с разорванными джинсами. Представляете, няни тоже падают!

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«Это даже незаконно, если не ошибаюсь»

Многие няни сталкиваются с таким явлением, как скрытая видеосъемка. Родители считают, что помощницу не должны смутить установленные по дому камеры видеонаблюдения. Они хотят контролировать процесс и в случае чего мгновенно разобраться в ситуации, просмотрев записи. В идеале работодатель, конечно, должен предупредить об этом заранее, поскольку скрытая видеосъемка допускается только на основании судебного решения и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 12.08.1995 № 144- ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ч. 2 ст. 8).

– Я работала под камерами в семьях, но это было обговорено при первой встрече. Мамы сразу говорили: «Мы переживаем, поэтому вот здесь стоит камера», – делится своим опытом Мария. Соответственно о видеонаблюдении сообщали сразу. Были мамы, которые очень трепетно следили за моей работой, например, я пишу им «вот, мы легли спать», а она отвечает «да, я вижу». Есть и семьи, где камеры просто стоят для успокоения, на случай, если вдруг что-то случится.

Но не все родители понимают, что вести съемку без согласия самого человека – действительно незаконно. Многие семьи поджидают момента, когда можно будет обвинить няню в плохом обращении с ребенком или воровстве. Не исключением является и то, что такие родители могут застать врасплох няню в самый неподходящий момент. О таком опыте нам рассказала псковская няня Виктория:

— Работала няней нескольких детей по 12 часов. Уставала дико. На секунду присела на диван перевести дух. Звонок на телефон: «Почему ты сидишь? По камерам видно». Первая мысль: «Почему меня об этом не предупредили? Это так мерзко». Я постаралась в кротчайшие сроки распрощаться раз и навсегда с этой семьей.

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«Об этом не то, чтобы в слух не говорят, но даже пытаются не вспоминать»

Первое впечатление о семье безусловно создает родитель, с которым няня знакомится сначала по телефону, а позже и на личной встрече. Не всегда можно сразу узнать, что человек из себя представляет. Многие няни с большим опытом уже по голосу могут определить, стоит ли общаться с данным человеком или нет.

— С неадекватными родителями у нас отсеивалось общение на стадии телефонных разговоров. - вспоминает няня Анна. Многих не устраивает цена или местоположение, но мне как-то обычно везет, и конфликты не набирают больших оборотов. Возможно, наше общение заканчивалось на стадии знакомства. Иногда бывает приходишь и понимаешь, что скорее всего эта семья вам не перезвонит, потому что не произошло общего коннекта.

Ни для кого не секрет, что некоторые, пренебрегая своим положением, зачастую относятся к другим не уважительно. Унижение, домогательства, обман – от этого не застрахован ни один человек, который так или иначе связан со сферой обслуживания людей. С какими трудностями может столкнутся няня, Комсомолке рассказала Мария.

— По рассказам моих коллег, папы детей, в семьях которых ты работаешь, могут приставать к няне. Это даже с учетом того, что вы можете видеться довольно редко. Я всегда одеваюсь так, чтобы с моей стороны не было провокаций. — откровенно рассказывает Мария. На моей практике со стороны отцов приставаний не было, но было со стороны друзей семьи. Если представители сильного пола собираются по какой-либо причине, например, посмотреть футбол, то няня спокойно может попасть под руку уже веселеньких друзей. Обычно я просто прекращаю сотрудничать с данной семьей. Я знаю, многие об этом не то, чтобы в слух не говорят, но даже пытаются не вспоминать. Это очень важная тема, которая должна обсуждаться!

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«Ребенок видит “спасателя”»

Мы думаем, что над своими детьми могут издеваться только неблагополучные родители, которые имеют зависимость либо проблемы с психикой. Якобы нормальные родители не бьют – они «воспитывают». По-крайней мере, редко кто из взрослых готов вслух признать, что избивает своего ребенка за плохую оценку или невымытую посуду, что дает оплеуху, потому что достал, кричит со злости или скандалит. Не все могут сразу заметить признаки плохого обращения с ребенком, но дети часто не справляются с такими эмоциями и сами рассказывают няням о происходящем. Как поступают няни в таких ситуациях, рассказала няня Анна.

— Были такие случаи, когда пара в разводе, и я видела отношения со стороны отца к ребенку. Потому, что ребенок начинал сам об этом рассказывать. Такое было, но насилия в семье я не встречала. Я для себя решила, если у меня будет такая практика, если я замечу, то скорее всего мы с этой семьей расстанемся. Поскольку для меня эти методы воспитания не подходящие и, к сожалению, если ребенок будет видеть “спасателя”, якобы я хорошая прихожу, и его не бью. Если в семье не будет ничего меняться, а будет насильственное воспитание, то я просто буду каплей в море.

Рынок нянь Псковской области богат на молодых и перспективных специалистов. Цены на услугу присмотра за ребенком не бьют по кошельку, поэтому появляется все больше семей, которые могут ее себе позволить. Работают няни не только в черте города, но и у себя за городом, что значительно упрощает жизнь тех семей, которые в пандемию решили переехать жить на природу. Няни садятся за руль, самостоятельно готовят, приглядывая за ребенком и даже непринужденно обучают языкам.

Но, чем прогрессивнее становится сфера, тем больше у родителей возникает желания вывести молодых нянь на чистую воду и доказать непрофессионализм. У псковичек, работающих с детьми, это вовсе не вызывает отторжения, остаются только вопросы. Ведь для общения с каждым отдельным малышом, няни выбирают особенный, индивидуальный подход. Вкладывая душу в заботу о чужом дитя, некоторые просто решают смириться с родительской «опекой», а другие просто покидают семью во избежание ссор.

Фото взяты с интернет-площадок для размещения объявлений.