«Мы смогли переступить через свой страх»: студентки из Пскова создали танцевальную кавер-группу и рассказали о буллинге из-за любви к корейским исполнителям

Заставка первого клипа группы

Направление стиля К-рор (в расшифровке – «корейский поп») сошел с большой сцены. Возникшие в Корее группы из молодых людей исполняли песни, которые вмиг становились хитами по всему миру. Но исключительной особенностью направления было в том, как выступали артисты. Каждый их выход на сцену сопровождается ритмичным шоу с танцем, повторить который сможет каждый из поклонников.

Сегодняшний К-pop, который перетек в Россию из Кореи, благодаря поклонникам направления начинает организовываться в кавер-группы. В Псковской области таких групп сегодня всего две: SDD.Team и P.SKOV COVER DANCE. Ребята разучивают хореографию своих любимых корейских групп, поют и даже снимают клипы.

«Мы прошли долгий путь перед тем, как решится открыть свою группу и наконец-то наша мечта осуществилась, – рассказали «Комсомолке» участницы первой группы. Самым тяжёлым для нас было найти единомышленников, возможно, люди просто бояться пробовать себя в чем-то новом. Каждый из нас сталкивался с такой же проблемой, но мы смогли переступить через свой страх, значит, смогут и другие».

Репетиции

О своем увлечении студентки Кристина Васильева, Александра Бачаускас и Анастасия Орлова рассказывают с особым теплом. Девушки учатся на педагогическом, психологическом и медицинском направлениях, но настолько прониклись корейской культурой, что решили объединиться и создать свою кавер-группу. И, как и принято у поклонников К-pop, со временем даже придумали себе новые имена – Kvivit, TG и NK, а также сменили внешность.

В обществе еще не все привыкли к тому, что девушка из провинциального города в одночасье может стать похожа на популярную корейскую поп-звезду. Поэтому не редко возникает и буллинг среди молодежи по отношению к поклонникам этого направления.

«Нет ничего страшного или постыдного в том, чтобы заниматься своим любимым делом. Девочки, которые приходят к нам и боятся проявить себя, сталкиваются с большим количеством поддержки, которой нам самим не хватало когда-то. Теперь мы можем делится своим опытом и помогать всем, кто хочет прикоснуться к к-рор», – рассказывает Кристина Васильева (сценическое имя Kvivit).

Особенностью исполнителей k-pop можно назвать постоянный интерактивный способ общения со своими поклонниками. Исполнители не только ведут свои форумы, создают свои странички в социальных сетях и каналы на youtube, но и используют язык жестов в своих выступлениях. Во многом именно благодаря этому так разрослась популярность корейских групп.

Первый серьёзный мастер-класс с настоящим коррейским профессионалом

«Многие корейские группы совмещают в себе не только лирические слова в песнях и красивые движения, но и закладывают определенный смысл в них. Аудитория настолько огромна, что я думаю, в каждой стране или даже городе есть свои фанаты. Певцы это знают и если внимательно присмотреться к их танцам, то можно увидеть, что в своих хореографиях они используют язык жестов. Есть группы, которые отличаются от остальных именно тем, что большая часть их танца состоит из языка жестов. Они хотят, чтобы их творчество воздействовало на людей не только аудиально, но и визуально. Например, глухонемые фанаты всегда могут почувствовать их настрой через язык тела, а не просто читать текст песни», – делится Александра Бачаускас (сценическое имя TG).

К-pop — пример тяжелого труда и долгой работы. И эти усилия не проходят даром. Сейчас корейская музыка объединяет миллионы людей по всему миру.

Может показаться, что музыка звезд К-pop однотипна, но они исполняют песни не только в стиле техно или поп, в их альбомах можно найти треки в жанре хип-хоп, рэп или даже рок.

Популярная группа жанра К-pop

«Мы понимаем, что над над текстами песен часто работают не сами исполнители, а их специальная команда, но менее душевными они от этого не становятся. В каждой песне есть послание: «у тебя всё получится», «не останавливайся на достигнутом», «полюби себя», «ты особенный». Это только на первый взгляд, кажется банальными. В трудную минуту эти строки помогают нам пережить психологические проблемы. Даже не зная корейский язык, мы всё равно ощущаем поддержку через эти песни», – делятся Анастасия Орлова (сценическое имя NK).