«У него остались двое дочек, любящая жена и добрейшая мама Люда»: о гибели старшего прапорщика псковской дивизии ВДВ Олега Тимофеева на СВО рассказали одноклассники

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Родственники и друзья вспоминают Олега Тимофеева с особым теплом, а одноклассники до сих пор помнят его по школьному прозвищу – «птенчик». Но несмотря на трогательное прозвище, Олега Тимофеева не брал ни огонь, ни пуля врага. Одноклассница Ольга Пушкарева на 40 дней с момента смерти Олега Тимофеева рассказала, что у ее храброго друга детства после смерти дома остались две дочки, любящая жена и мать.

– Работящий, любящий сын, у него осталась любящая жена, двое дочек и заботливая, добрейшая мама Люда, которая живет одна в частном доме с печным отоплением, – делится Ольга Пушкарева. Олег, всегда помогал ей по дому и хозяйству, часто приезжал к ней в гости, коротал ее одинокие вечера, мама хлопотала на кухне, кормила любимого сына пирогами и не могла наглядеться на любимого сына!

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Олег никогда не показывал, что боится и не давал повода волноваться своим близким. Но сердце матери болело за сына с первого дня .«Я, так за него молилась», – говорила Мама на похоронах, «и день и ночь!». До последнего дня пскович держал связь с близкими и просил передать, что жив и здоров каждому, кого знал и любил.

– За день до гибели, Олег списывался с друзьями в социальных сетях, передавал всем приветы, говорил, что у него все хорошо. Эти добрые вести передали маме, а на следующий день 3 октября маме сообщили о гибели Олега.

Олег Тимофеев находился на спецоперации с первого дня. Последний раз он видел дочерей и любимую жену только в начале февраля. Но в отпуск не рвался, не хотел оставлять боевых товарищей. Знал, что там он охраняет мир в своем доме. За 221 день в зоне СВО Олега не взяла ни одна вражеская пуля и ни один осколок. Однако одноклассники вспоминают, что однажды Олег все же был на грани жизни и смерти.

– С Олегом уже происходил трагический случай: во время учений, в ночное время, когда все спали, в палатке произошло возгорание, все выбежали, а он не смог, почему-то заклинила молния в спальном мешке, и про Олега в суматохе вспомнили не сразу. Олег очень сильно обгорел, но остался в живых, восстановился быстро, благодаря заботе любящих, родных и близких.

Со смертью гвардии старший прапорщик встретился лицом к лицу. Вместе с товарищем он вел колонну на выполнение боевой задачи. Судьба распорядилась, что именно Олег должен был забрать на себя весь удар врага.

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– Ракета прилетела в его машину, раздались свист, громкий взрыв и Олега не стало! Водитель машины в тяжелом состоянии, но чудом остался жив. Больше из колонны никто не пострадал. Олег забрал всю боль и скорбь на себя.

Гвардии старший прапорщик Тимофеев Олег Николаевич - один из тех, кто встал в ряды защитников границ и безопасности граждан России от неонацизма. Исполняя свой воинский долг, он проявил мужество, стойкость и верность своей Родине – России.

– Олег был сильной личностью, имел внутренний стержень и жизненную миссию, — вспоминали на прощании. — Он был позитивным, активным, очень коммуникабельным и добродушным. Он был надежным другом и товарищем, любящим отцом, мужем и заботливым сыном. Он был... Наш родной, прости, что не уберегли! Покойся с миром.

Церемония прощания с Олегом прошла 13 октября в деревне Выбуты Псковского района со всеми воинскими почестями. На прощание прибыли сотни человек, родные и близкие, друзья, сослуживцы, командование, одноклассники, представители местной администрации. Его могила расположилась в ряду его боевых товарищей, где в честь погибших защитников и героев, организована алея героев СВО. Могилу Олега украсили детские рисунки, сделанные его дочерями в память о папе.

Указом Президента Российской Федерации гвардии старший прапорщик Тимофеев Олег Николаевич за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден Орденом Мужества (посмертно).