Серое пальто, настоящая шляпка и замечательный чемоданчик: с самыми юными гостями Псковского музея-заповедника работает необычный смотритель – ворон по имени Марк

Фото: Псковский музей-заповедник

Летом 2022 года после длительной реставрации в Псковском музее-заповеднике открылась картинная галерея, которая является одной из старейших в России. Работники музея разработали особый проект, который поможет детям с помощью интерактива и игр окунутся в мир искусства. Самым необычным проводником в творческий мир стала кукла ворона по имени Марк. О идее его создания и самом первом рабочем дне «Комсомольской правде в Пскове» рассказала старший научный сотрудник художественного отдела Псковского Музея-заповедника и автор цикла «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких» Наталья Кушакова.

Проект Музея «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких» включает в себя цикл интерактивных программ, целью которых является знакомство самых маленьких гостей с шедеврами Псковской картинной галереи. Но кроме экскурсовода ребят сопровождает маленький ворон, но большой любитель искусства Марк.

Некоторые время Марк не имел возможности выступать

Фото: Псковский музей-заповедник

«Ворон был придуман около 5 лет назад для программы, посвященной творчеству Марка Шагала. Но картинная галерея закрылась на реставрацию, поэтому ворон некоторое время лежал в коробке и не имел возможности выступать и рассказывать об искусстве», – рассказывает Наталья.

Такая интерактивная практика привлечения семейной аудитории через программы выходного дня очень распространена в крупных Российских музеях и за рубежом. Работники музея посредством игрового «представления» могут рассказывать юной аудитории об искусстве и знакомить их с различными жанрами через произведения, которые представлены в коллекции картинной галереи.

Марк одет в серое пальто и настоящую шляпку

На создание своего собственного помощника Наталью Кушакову вместе с ее коллегой вдохновила кукла, которая уже давно «работает» в Приказной палате. А мастером, который вдохнула жизнь в идею о маленьком любителе искусства, была Наталья Муравьева, работник картинной галереи.

«Я обратилась к Наталье Петровне, потому что у нас уже был опыт совместной работы, – вспоминает Наталья. В Приказной палате есть такой же герой – тряпичный Ефимка Подъячий, поэтому, когда у меня появилась идея, что для рассказа о творчестве художника мне нужен вот такой помощник, герой, то я обратилась к ней с этой идеей».

Образ помощника был выбран не случайно. Сотрудники галереи придерживались того, что ворон — это очень мудрая и любознательная птица. Но кроме внутренних качеств, маленький помощник ворон отличается от своих сородичей и внешне. Марк одет по классике: в серое пальто и брюки, на шее у него навязан шарф, а дополняет образ самая настоящая шляпа. Имя своего помощника работники галереи выбрали не раздумывая, как рассказывает Наталья Кушакова, оно связанно с известным художником.

«Образ ворона связан с темой Марка Шагала, я и создатель этого героя Наталья Петровна Муравьёва, совместно решили назвать наше детище именно таким образом», – делится Наталья Кушакова.

Замечательный чемоданчик Марка

По словам музейного работника, ворон мог быть похож на образ самого художника Марка Шагала, но у Натальи Муравьёвой родилась замечательная идея.

«Наталья Петровна поддержала и согласилась подумать. У нее родилась такая идея: создать такой образ ворона любителя искусства, ценителя искусств. Вот он у нас такой получился. У него есть замечательный чемоданчик, он приносит на занятия разные предметы, которые помогают нам в путешествии», – поделилась Наталья Кушакова.

Особенность проекта «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких» состоит в том, что нынешний цикл — это не только экскурсия по картинной галерее, но и особого рода путешествие через картины по эпохам, по различным местам, по историям. Юные зрители могут прочувствовать атмосферу искусства и прикоснутся к ней. Как говорит сам автор данного проекта Наталья Кушакова: «Я думаю, всё это срослось уже в какую-то органичную историю».

Миссия Марка – проводить юных гостей в мир искусства

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Сама программа рассчитана на детей от 6 до 10 лет. С момента ее создания было проведено уже несколько экскурсий. Самому маленькому посетителю было всего 4 с половиной года, и как рассказывает Наталья, дети часто приходят со своими маленькими братьями и сестерами, которые также активно учувствуют в творческом процессе. Ворон Марк успешно справляется со своей изначальной миссией, как только дети входят в зал ожидания, их внимание сразу приковывается к необычному спутнику экскурсовода.

«Реакция зависит от возраста, но на самом деле они с любопытством смотрят, кто же это у меня в руках. Я обычно держу ворона так, чтобы дети сразу его не разглядели, чтоб могли полностью его увидеть только после того, как мы соберемся и все организуемся, – делится с kp.ru Наталья Кушакова. Дети, конечно, смотрят с любопытством, с интересом, кто-то немножечко с удивлением, была даже какая-то настороженность “Кто же это такой?”. Обычно реакция очень положительная, хотя я не играю роль кукловода, как, например актер театра. Ребята не отвлекаются от экскурсии, они принимают правила игры, особенно, когда речь идет о малышах».

Марк точно знает, что он лучший спутник

Фото: Псковский музей-заповедник

Несмотря на то, что Марк является не одушевлённым, в руках своей хозяйки он оживает. Марк не разговаривает, но это не мешает ему рассказывать про искусство своим методом. С аудиторией ворон взаимодействует через поклоны, через кивание головой— это и есть своего рода «разговор», а ведь большего и не надо. Наталья Кушакова не позиционирует себя как актер или кукловод, она называет Марка теплым словом «спутник».

«Мы придумали с ним, как он здорово кланяется и снимает свой головной убор, мне кажется, это довольно убедительно. Я не являюсь в данном случае кукловодом, но для меня важно его присутствие в моих руках. Например: “Марк придумал”, “Марк вот такую историю сейчас расскажет”, “Марк точно знает, что...”. То есть не от его лица, а с ним вместе, через него», – делится секретом восхищения детей от музея Наталья.

Апартаменты Марка и его любимая скамья

После долго рабочего дня всем сотрудникам галереи положен отдых, и Марк не является исключением. А отдыхает ворон Марк в кабинете художественного отдела. В перерывах между экскурсиями он со своим чемоданчиком гордо занимает место на полке среди книг об искусстве, а более длительные периоды отдыха по словам Натальи: «Он располагается в своих собственных апартаментах. У него есть замечательная коробка. В общем он живет в такой довольно творческой атмосфере».

Прийти и увидеть ворона Марка в работе может абсолютно каждый. Вместе с Марком и Натальей Кушаковой юные гости музея смотрят, общаются, придумывают и рисуют. Провести выходной с Марком в музее можно не один раз, ведь каждое новое занятие посвящается разным темам в искусстве.