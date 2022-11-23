«По ночам я устраиваю маленькие диверсии»: Енот из Херсона стал символом псковских мобилизованных в зоне СВО

Фото из телеграмм канала «Енот из Херсона»

Две недели назад из херсонского зоопарка вместе с другими животными эвакуировали енота. Все отправились в крымский парк львов «Тайган», а он сам выбрал остаться с десантниками на передовой. Он не просто наедает бока в расположении, а преследует большую миссию – каждый день мотивировать на победы военнослужащих из Твери и мобилизованных из Пскова, вместе сражающихся против нацизма в зоне Спецоперации на Украине.

«Он нас мотивирует, стимулирует на дальнейшие победы. Конечно же, победа будет за нами. Енот стал символом нашего подразделения. Это наш член семьи», – отмечают военнослужащие.

Фото из телеграмм канала «Енот из Херсона»

У зверька уже появился собственный телеграм-канал. За две недели на нем набралось около 50 тысяч человек. В своих историях он делится со всеми новостями о десантниках, которых называет своими полосатыми друзьями. Недавно «Херсон» получил подарок – две маленькие тельняшки от вещевой службы.

«Специальность себе уже выбрал - буду двигаться с разведчиками», – пишет енот.

А позывной «Херсон» выбирали всеобщим голосованием подписчики. Всего народ предложил аж 327 вариантов. «Херсон – наш», говорят десантники.

Скриншот из телеграмм канала «Енот из Херсона»

«Мы его каждый день кормим свежей рыбой, орехами, сладостями, виноградом, – делятся военнослужащие. – Он живёт с нами в окопе, а мы его охраняем».

Раньше дружелюбный енот жил в маленькой клетке. Но жизнь кардинально изменилась с приходом солдат и тесная комнатушка превратилась в огромные туннели под землей с кучей друзей.

Фото из телеграмм канала «Енот из Херсона»

«Простора не было совсем. Я грустил, – пишет Херсон в своем телеграм-канале. – Теперь у меня есть уютный дом на левом берегу Днепра. Настолько большой, что я даже не успел исследовать каждый его уголок. Меня очень вкусно кормят, а по ночам я устраиваю маленькие диверсии...», – сообщает телеграмм канал «Енот из Херсона».

Как рассказывают военнослужащие из Пскова и Твери, в расположении ВДВ Херсон ходит по ночам в разведку, ведь «видит лучше любого тепловизора», а спит в подсумке для сброса магазинов.

Фото из телеграмм канала «Енот из Херсона»

Однажды он спрятал недоеденные рыбьи головы в спальных мешках своих товарищей. Но эти проделки вызвали у десантников только умиление и подняли боевой дух.

Но Херсон поднимает настроение не только военных, но и тех, кто следит за его проделками за экранами гаджетов. Каждый день в адрес енота поступают теплые сообщения с приветами со всей России. Подписчики рисуют картины, пишут стихотворения и благодарят за труд пушистого зверя.

«Письма приходят сотнями, каждый день! Стараюсь отвечать всем, но понятное дело мои маленькие лапки не успевают это делать. Люблю и обнимаю!», – пишет Херсон своим поклонникам.

Вот одно из недавних писем от подписчицы Евгении для Херсона и его «полосатых» друзей:

«Милый Енотик, спасибо, что в столь сложное время радуешь нас. Но у меня к тебе просьба. Енотик, пожалуйста, береги и защищай ребят своими пушистыми лапками. Каждый из них очень важен и дорог для нас, а ты уже взрослый и должен понимать, что "Никто кроме них..", а мы все: матери, жены, дети, друзья, да просто незнакомые люди, - всех ждем дома. Целую в пушистый кожаный носик, Херсончик».

Солдаты признаются, что «Херсон» точно знает, что он находится в надёжных руках.

«ВДВ своих не бросают. Поэтому енот останется у нас, и будет защищать Российскую Федерацию».