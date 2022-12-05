Супер Дача: псковский студент случайно узнал, что летом работал на территории одной из самых нашумевших построек 21 века

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Существует мнение, якобы самое охраняемое место в России располагается в Геленджике и принадлежит одному из знаменитых политиков современности. Супер Дача – так прозвали гостиничный комплекс площадью около 70 гектаров на берегу Чёрного моря после нашумевшего расследования политического видеоблогера, самопровозглашенного главным «оппозиционером» России. О том, что скрывается за нескончаемыми пунктами пропусков на Супер Даче специально для «Комсомольской правде в Пскове» прервал молчание один из бывших сотрудников – обычный студент-первокурсник Дмитрий Сычев (имя заменено по просьбе героя).

20-летний Дмитрий закончил техникум в родном городе Геленджик и совсем недавно приехал в Псков, чтобы поступить в университет. Здесь скромный и начитанный парень тут же стал своего рода знаменитостью среди одногруппников и соседей по общежитию. На наш вопрос «Часто ли люди просят тебя рассказать об этом?», парень смеется и отвечает – «Да, это теперь моя коронная история». Согласимся, не каждый может похвастать, что работал над постройкой якобы тайного «Дворца президента».

– Мои первые мысли были «Ничего себе, как красиво. Какой масштаб, я такого не видел», – вспоминает парень свой первый рабочий день во «Дворце». Ну, я скорее всего видел что-то похожее в Геленджике, например, виноградник Шато де Талю.

Мечты у парня всегда были смелые. Если обычный выпускник школы ищет подработку где-то поближе к дому, и чтобы была не очень тяжелая. Наш герой после зачисления в псковский вуз мечтал всего-навсего попасть как раз на тот самый знаменитый в России виноградник.

– Прекрасно лето проводить где-нибудь на винограднике. Там зарплата была 40 тысяч, нормальное питание. Но с виноградником ничего не получилось, документы там проверялись очень долго. Поэтому я нашел объявление о поиске простого разнорабочего. Название компании было на итальянском, в переводе что-то типа «белый камень». Я позвонил.

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На том конце номера, указанного в вакансии «Разнорабочий на строительство парт-отеля», Дмитрию ответили сразу. Задали пару обычных вопросов и перевели на заместителя директора.

– Он взял мои личные данные: попросил сделать фотографию паспорта, расспрашивал про гражданство и национальность. После чего мне сказали ждать три дня. В итоге меня устроили. Полуофициально. Но я все равно только на один месяц хотел там проработать.

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Сразу оговоримся, что заявление о неразглашении полученной в месте работы информации наш герой не подписывал, ему это сделать попросту не предлагали. Но менеджер аккуратно предупредил парня, что, когда тот получит пропуск, не думал пропадать. Мало ли что вдруг не понравится. Предупреждение настораживало, как и количество постов на пути к объекту.

– Меня подобрала машина в условленном месте, и мы поехали. В машине было много человек, в основном геодезисты и заместитель директора, но все славяне. Сначала нас привезли на первое КПП. Там была большая очередь. Меня отфотографировали и сказали подождать около трех часов. Зато разрешили отойти от КПП на море.

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После этого таких контрольных пунктов перед прибытием на объект будет еще немало. На одном проверят вещи и наличие электронных приборов, скажут оставить телефон в доме главного инженера, попросят оставить рюкзак и сумку. На следующем еще раз проверят на металлодетекторе. А вот до самого последнего пропускного пункта по серпантину ехать придется ещё около 20 минут. Но дорога узкая, пешком ходить запрещают. И вот, наконец уже последний турникет, и ни о чем не подозревающий парень оказывается на территории самого настоящего дворца.

Территория рядом с самим объектом оказалась жилой, там находится общежитие для работников, обычная столовая и штаб для деловых встреч высокопоставленных сотрудников.

– Я прошел. Меня познакомили с прорабом. Он задавал вопросы про меня и мою семью: из приличной ли я семьи, кто мои родители, на кого и где я учусь? На все вопросы я отвечал честно. У нас было три бригады: «Славянская», «Узбекская», «Сербская». На объекте, кроме строителей, садовников, сантехников и прорабов я больше никого не замечал. Охранники были, они ходили в темно зеленных костюмах, похожих на военные, но оружия при них я не видел.

Изначально с нашим героем обговаривалась только чистка строительного станка, но потом Дмитрию пришлось освоить и профессию грузчика, и даже научиться укладывать дорожную плитку. После того, как Дмитрий получил, своего рода, доверие прораба, ему выдали телефон. Маленький «кирпич», который будет служить для связи с начальником и средством для получения новых заданий.

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Подсознание Дмитрия подсказывало ему, что он находится не просто на территории дорого отельного комплекса. Но всю ясность без стеснения внес прораб, с которым парню удалось подружиться крепче всего. Он рассказал, что это место является одним из самых нашумевших построек за последние 10 лет.

– Первым, кто сказал мне об этом вслух, был прораб. Но там уже все знали, где они работают. Видео с объектом уже давно было в сети. Все знали, что в интернет даже попали снимки объекта. Да и все не знающие подозревали, ведь нам нельзя было пользоваться телефонами.

Действительность оказалась не такой прекрасной и богатой, как в знаменитом видеоролике. Строительные леса, палеты с материалами, недостроенные дорожки – строительный процесс будто никогда и не приближался к своему завершению. По словам Дмитрия, между работниками даже ходила своя локальная шутка: «Этот объект никогда не достроится. Когда я уезжал, мне сказали, что объект должен будет закончен в этом году», – вспоминает Дмитрий.

Самым ценным на территории Дворца оказались материалы из благородных камней, обещанных золотых львов и «аква-дискотеки» больше нет или даже никогда не было. Безусловно, объект хорошо защищен внешне, но по самому комплексу можно прогуляться и посмотреть на работу зарубежных мастеров. Из того, что явно можно было узнать по видеоролику, был Зимний сад. Но Диме удалось даже заглянуть в потайные комнаты.

– Все строительные материалы, которые я видел, были зарубежные, из Балканов или Италии. Золота там нет, есть помещения и в пастельных тонах. Из мрамора, оникса, но не из золота, а такие вещи и у нас продаются. На территории работали художники, садовники, резчики по камню. Я обычно как раз и прогуливался по центральному объекту. Я был на третьем этаже, там были спальни, почти все законченно, поставлены кровати. Но в некоторые части здания надо было надевать бахилы. Мне можно было ходить в какие-то части объекта. Но я постоянно был чем-то занят и мне было не до этого. Изначально мне провели обзорную экскурсию, чтоб показать, где, что находится.

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На объекте такого масштаба должно быть много сотрудников, ведь чем больше объект, тем больше различных работ необходимо выполнять. У отельного комплекса почти не было постоянных строителей или прорабов. По словам Дмитрия, люди приходили на небольшой срок и уходили по различным причинам. Причины не всегда были известны, но самыми распространёнными были ошибки строителей не славянской внешности: порча имущества, пронос гаджетов или попадания в объективы фото-ловушек.

Слежка за рабочими велась круглосуточно. Кроме многочисленных охранных постов и запрета на электронные устройства, по всему объекту были расставлены специальные камеры. В основном, они следили за тем, чтобы сотрудники соблюдали правила и не пытались вынести материалы за пределы объекта, но специальные устройства еще и контролировали передвижения по объекту.

– На счет камер, да, они где-то были, но я не обращал на них внимание. Что я точно знаю, так это что были фото-ловушки. Они были для того, чтобы рабочие не ходили по объекту. Про ловушки мне сказали под самый конец моей работы. Мне сказали: «Есть фото-ловушки на объекте, и, если вы захотите прогуляться и полюбоваться видами и зайдете слишком далеко – вас поймают и отберут у вас пропуск». Они были установлены в саду, в оздоровительном комплексе, у спуска к побережью и просто по территории объекта и его частей, которые могли вести за охраняемую зону.

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Дмитрий проработал на объекте чуть больше месяца. Как и обещали, ему заплатили за работу. Перевели средства на карту и пожелали хорошей учебы. Со своими коллегами парень остался в дружественных отношениях, и даже уверен, если он сейчас захочет вернутся обратно, его с радостью примут.

– Я даже устроил туда своего друга, мы отработали август вместе, и когда уже переехали в Псков, ему позвонили и попросили выслать пропуск обратно в Геленджик. Мне не звонили. Думаю, я и сейчас могу набрать прораба и пообщаться с ним. Уверен, он будет рад меня услышать.

На данный момент объект все еще не закончен. Возможно, в разговорах между собой, рабочие еще долгое время будут упоминать свою шутку о бесконечной стройке. Да и кто знает, сколько еще людей смогут похвастаться, что побывали в таком особенно красивом месте, окутанном тайной.