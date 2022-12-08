Что изменится в жизни псковичей с 1 января 2023: ПФР ликвидируется, пособие на детей станет универсальным, а вода из под крана – питьевой

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С 1 января 2023 года в жизни псковичей грядёт множество изменений, которые коснуться практически каждую семью.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 17 ЛЕТ

С 1 января 2023 года в России появится единое универсальное пособие. Оно станет поддержкой для тех семей с детьми, где общий доход ниже прожиточного минимума. Пособие будет назначаться с учётом дохода семьи. Выплату будут определять после комплексной проверки нуждаемости семьи. Универсальное пособие может составить от 50% до 100% прожиточного минимума в регионе. В Псковской области в денежном эквиваленте это составит от 7 до 13 944 тысяч рублей. Уже сейчас известно, что данное пособие объединит в себе шесть категорий граждан:

* Выплаты для женщин, которые встали в ранние сроки беременности на учёт;

* Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;

* Выплаты до 3 лет на первого ребенка;

* Пособия до 3 лет на второго ребёнка;

* Выплаты на детей от 3 до 7 лет;

* Пособия на детей от 8 до 17 лет;

Для оформления выплаты универсального пособия нужно подать заявление через портал государственных услуг, МФЦ или фонд пенсионного и социального страхования.

ИЗМЕНЁННЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В 2023 году вырастет сумма материнского капитала. В наступающем году единовременная выплата для псковичек при рождении ребёнка составит 23 011 рублей (был 20 472 рубля). Также увеличится материнский капитал на первого ребенка, в 2023 год он составит 589 500 рублей (был 524 500 рублей). Сумма при рождении второго ребёнка тоже вырастет и составит 779 000 рублей (был 693 000 рублей).

Если семья уже воспользовалась материнским капиталом на первого ребенка, при рождении второго россияне получат 189 500 рублей.

Помимо этого, в 2023 году у псковичей появится возможность оформить ежемесячные выплаты из материнского капитала для всех детей до 3 лет, вне зависимости от очередности рождения, при условии, что доход семьи – меньше двух прожиточных минимумов на человека. Назначается данная выплата без комплексной проверки нуждаемости. Также, деньгами из материнского капитала можно будет оплачивать частный детский сад.

РОСТ МРОТ, ПЕНСИЙ И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Помимо роста материнского капитала, в Псковской области также увеличатся минимальный размер оплаты труда, пенсии и прожиточный минимум на душу населения. Для псковичей с 1 января 2023 года федеральный прожиточный минимум по группам населения составит:

* на душу населения - 14 375 рублей;

* для трудоспособного населения - 15 669 рублей;

* для детей - 13 944 рублей;

* для пенсионеров - 12 363 рублей.

На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей, а в 2023 будет составлять 16 242 рубля. Таким образом, предусмотрен рост на 6,3%.

Пенсия по старости к концу текущего года составила 20 862 рубля, а к следующему году составит 21 862 рубля, то есть вырастет на 4,8%.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ, НДФЛ, КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, СТИПЕНДИЙ и ЛИКВИДАЦИЯ ПФР

В нынешнем году дважды повысились коммунальные платежи. Первое повышение было в июле и минимальная индексация по стране составила 2,9%, а максимальная 6,5%, то с 1 декабря по новому нормативу коэффициент не должен превышать 9%. Эксперты спешат успокоить жителей Псковской области, в следующем году повышения тарифов не будет, оно ожидается только в 2024.

НДФЛ

С 1 января 2023 года вступают в силу новые правила взимания НДФЛ. Перечислять НДФЛ нужно будет не позднее 28-го числа соответствующего месяца. На работниках это нововведение отразиться не должно, но на плечи бухгалтерии теперь ложиться дополнительная ответственность, ибо с 1 января будет переход на единый налоговый счёт.

В 2023 году планируется индексация зарплат бюджетников. Бюджетникам в этом году повысили зарплаты на 6,5%, а в следующем должны прибавить еще 6,3%. Многие эксперты говорят о том, что в течении наступающего года планируется ещё одна индексация зарплат.

ОТПУСКНЫЕ

Ещё одно изменение, которое коснётся зарплат - выплата отпускных. Если раньше отпускные должны были перечислить за 3 дня до начала отпуска, то теперь деньги могут перечислить и за два дня до отдыха, и даже по возвращении на работу.

СТИПЕНДИИ

Повышение «зарплаты» коснулось и студентов ПсковГУ. 1 ноября Учёный совет университета утвердил размер стипендий, теперь размер базовой академической стипендии в колледжах составит 1500 рублей, а в вузах — 3000 рублей. Социальная стипендия теперь составляет: 2250 на СПО и 4500 в университете. За особые заслуги студенты могут получить повышенную стипендию, размер которой составляет 17 000.

ПФР

C 2023 года Пенсионный Фонд России и Фонд социального страхования прекратят своё существование и будет образована новая структура - Социальный фонд России, который объединяет две государственных структуры. Это отразится на порядке оформления и размере выплат, уплате страховых взносов, отчетности для работодателей.

ОТКРЫТИЕ ШКОЛ, КАМПУСА ПСКОВГУ, БИБЛИОТЕКИ «ОКТЯБРЯ» И ВОДООЧИСТНОЙ СТАНЦИИ

Что касается обновлений в областном центре, то 2023 году будет реализовано несколько ключевых проектов.

ШКОЛЫ

Самое ближайшее событие – это открытие в Пскове школы на Юбилейной улице. В ней начнут учиться 825 школьников. Здесь откроются профильные классы кадетов и МЧС, а также с углубленным изучением математики, информатики и естественных наук. Кроме того, образовательная организация будет приспособлена для обучения детей с ОВЗ. В ней есть пандус, лифт для маломобильных граждан, подъемники, помещения и дверные проемы, соответствующие требованиям «Доступной среды».

Вторая школа на улице Кисилёва откроет свои двери для 525 школьников. Здание школы будет 4-этажным, при этом младшая рекреация отделится от старшеклассников.

КАМПУС ПСКОВГУ

Студенческий кампус Псковского государственного университета также собираются открыть за первый квартал 2023 года. Здание состоит из четырех блоков. Блок А и В: жилые комнаты для 2-4 студентов каждая, Блок С: центральный вход, холлы, вход в конференц-зал на 190 мест, открытая терраса и два обеденных зала. Блок Д: помещения для проживания семейных пар учащихся и преподавателей, всевозможные комнаты с нет ходимыми вещами по хозяйству. Многие псковичи уже устали ждать открытие кампуса, ссылаясь на соответствующую «энергетику места». Но вековая стройка успешно сдвинулась с мертвой точки после решения юридических проблем.

ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Псковская область получила грант на строительство школы креативных индустрий. В школе учащиеся 5-11 классов смогут получать дополнительное образование в четырёх студиях: анимация и 3D-графика; дизайн; фото и видеопроизводство; звукорежиссура и звуковой дизайн.

БИБЛИОТЕКА В ЗДАНИИ КЕНОТЕАТРА «ОКТЯБРЬ»

Благодаря поддержки руководства страны, в 2023 году в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» разместится современная библиотека имени И. И. Васильева. В здании библиотеки будут два читальных зала, зоны для обучения и проведения мастер-классов, выставочные площадки, коворкинг, конференц-зал с кинозалом, туристский центр и кафе. На втором этаже появится смотровая площадка, которая откроет панорамный вид на Троицкий собор и Довмонтов город.

СТАНЦИЯ УМЯГЧЕНИЯ И ОЧИСТКИ ВОДЫ

Станцию умягчения воды запустят в Пскове к концу 2023 года. Многие псковичи сталкиваются с проблемой жесткой воды, из-за чего отдельно приходиться тратиться на покупку воды в магазине или установку фильтров дома. Для решения этого вопроса в Пскове построят водоочистную станцию, которая будет смягчать воду. По сути, эта будет та же вода, которую подняли из подземных источников. Новая станция будет располагаться со станцией подземного водозабора на Ваулиногорском шоссе.