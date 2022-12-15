Пора крошить оливье: почем псковичам обойдется главный новогодний салат в 2023 году

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Оливье — один из самых распространенных новогодних салатов и фирменное семейное блюдо у миллионов россиян. Зайдя в одну из самых популярных торговых сетей города, мы выяснили, сколько придется отдать псковичам за продуктовый набор для приготовления оливье.

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Чтобы определить в какую стоимость обойдется приготовление новогоднего блюда, будем придерживаться рецептуры классического оливье: картофель, морковь, куриные яйца, вареная колбаса, майонез, зеленый горошек и соленые огурцы. Для подсчёта в свою корзину мы положили продукты средней ценовой категории (без учёта акций), таким образом стоимость салата в одном из сетевых магазинов региона составит около 660 рублей.

Самыми дешевыми ингредиентами для блюда выйдут морковь и картофель, их цена составляет 20 и 24 рубля за кг соответственно.

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Самым дорогим продуктом является колбаса. Однако в колбасном отделе выбора достаточно много, зачастую можно увидеть акции и скидки.

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В сетевом магазине большое разнообразие соленых огурцов и майонеза. Производители предлагают от маленьких маринованных корнишонов до огурцов среднего размера классической засолки.

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Также десятки соусов привлекают внимание различными вкусами, среди которых каждый найдёт что-то для себя.

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Зеленый горошек можно купить по выгодной цене, торговая сеть часто делает весомые скидки на некоторые марки. Также радует разнообразие бобовых на полках магазина.

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Цена за оливье во многом будут зависеть от количества человек, для которых салат будет приготовлен. Чем их больше, тем больше нужно продуктов и, соответственно, затрат. При этом не все являются фанатами классического оливье, некоторые предпочитают не колбасу в салате, а отварную курицу, что также может повлиять на итоговую стоимость.