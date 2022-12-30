«Мимишные подушечки»: символы 2023 года – кролики Зефир и Белла собирают детские улыбки в одной из игровых комнат Пскова

Фото: Олейся Кривченкова

Пушистые жители появились в одной из игровых комнат Пскова около 7 лет назад. Тогда они были еще совсем малютками, а теперь являются настоящими звездами детского уголка. О том, как проводят свои дни два карликовых кролика Зефир и Белла «Комсомолке» рассказала администратор Мария Шамарина.

Всем известно, что маленькие дети познают мир через прикосновения. Одно дело играть с игрушками, которые могут лишь издавать забавные звуки, быть приятными на ощупь и даже светиться. Совсем другое – ощутить тепло живого безобидного существа и пообщаться с пушистеньким, вечно куда-то спешащим, малышом у которого есть испуганные глазки-пуговки и мокренький пятачок с мягкими ушками. Там, где проживают Зефир и Белла, каждый день сотрудники становятся свидетелями настоящего, трогательного детского счастья.

Фото: Олейся Кривченкова

«Кроликов детки очень сильно любят. Первым делом они обращают внимание именно на них. Это же ми-ми-мишные создания. Они постоянные жители наши игровой комнаты и приходящие детки, если хотят погладить или потрогать, могут попросить у администратора. Те, кто никогда не трогал кролика – обычно боятся. Мы открываем крышку, администратор берет на руки, и ребенок тогда может сам погладить. Ну или просто посмотреть. А детишки посмелее сами могут взять на ручки, сфоткаться» – делится Мария.

Фото: группа «Детский дворик» ВКонтакте

Излюбленные не только приходящими детьми, но и всем коллективом, кролики получают не только постоянное внимание, но и надлежащий уход. Кроме этого они балуются вкусностями и в перерывах подрабатывают моделями на новогодних фотосъемках.

«"Мимишные подушечки" – мы их называем. Иногда они подрабатывают и ездят на фотосессии. Сейчас как раз сезон и они у нас уезжают часто», – рассказывает Мария.

Фото: группа «Детский дворик» ВКонтакте

Из рациона у пушистых достопримечательностей детской комнаты корм с витаминами, свежие овощи, сено и сухофрукты. Но даже с таким разнообразным меню у малышей могут случатся проблемы с животиками, именно поэтому крольчиха Белла сейчас держит себя на «строгой» диете.

«Сейчас у девочки не очень хорошо с пищеварением, поэтому мы следим за тем, чтоб она много не кушала и, в основном, кормим ее только сеном. Так она сможет привести свой желудочек в порядок», – уверяет администратор.

Фото: Олейся Кривченкова

В игровой комнате при общении с пушистыми комочками обязательно присутствует дисциплина. Руководство строго следит за тем, чтобы маленькие ручки гостей самостоятельно не открывали клетки. Кролики живут по расписанию: утром и днем они пользуются всеобщим вниманием, а ближе к вечеру отправляются на заслуженный отдых в просторные клетки.

«У наших малышей очень комфортные условия. Мы их выпускаем погулять. В свободное время от работы они бегают по территории и разминают свои лапки», – делится с «Комсомолкой» Мария.

Фото: группа «Детский дворик» ВКонтакте

Символом наступающего 2023 года является кролик, поэтому «Комсомолка» желает счастья и успехов всем обладателям такого экзотического животного. Если же по вашему дому не бегает декоративный любитель морковки, помните, ветеринары настоятельно не рекомендуют приобретать пушистых комочков для подарков в канун года кролика.

У такого зверька должен быть сложный рацион и очень габаритные размеры жилища. Кроме того, дети могут травмировать кролика, сами того не подозревая. А робкий кролик может одарить малыша укусами. Но, ни в коем случае, не расстраивайтесь, вы всегда сможете получить долю нежности обратившись в экопарки и зоограды Псковской области.