Учитель из Плюссы Сергей Бувакин стал победителем конкурса «Golden formula» в Париже

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Редкость в наше время, когда у человека совпадает профессия и увлечение. Когда на работу – с радостью. И такое совпадение не просто доставляет удовольствие, делает жизнь насыщеннее и интереснее, но и приносит свои плоды в виде заслуженных наград, премий, почётных званий.

По счастливому стечению обстоятельств сегодня из Парижа в Псковскую область по почте идут диплом и золотая медаль конкурса «Golden formula» («Золотая формула»). У нас, на родине, ее ждёт учитель Плюсской школы Сергей Бувакин.

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– Это конкурс педагогических проектов, проводящийся 4 раза в год в разных городах Европы, – рассказывает Сергей. – Это Лондон, Вена, Берлин и Париж. Официально на «Золотой формуле» приняты два языка: русский и английский. Соответственно, участвуют Россия, русскоязычные государства СНГ и страны Евросоюза. Поучаствовать может каждый учитель, каждый молодой учёный, имеющий педагогический опыт. Для этого нужно отправить свои научные статьи, методические разработки или авторские проекты. Жюри, в свою очередь, выбирает трёх победителей, лауреатов I, II, III степени.

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Неожиданно для себя, учитель из Плюссы занял 1 место, что явилось для него полной неожиданностью. Ведь участие было своего рода экспериментом.

– Я участвовал исключительно ради интереса, о призовых местах даже не задумывался, – говорит Сергей Бувакин. – Отправил на конкурс собственную методическую разработку урока истории для 6 класса «Известные правители России и их связь с Плюсским районом». Этот же урок я представлял на конкурсе «Учитель года» в марте. Работа состоит из 25 страниц, она вобрала в себя весь мой педагогический опыт, наработки последних лет.

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Данной краеведческой темой педагог-историк занимается уже не один год. За это время им было выполнено немало различных исследований, найдено множество интересных и уникальных материалов, свидетельствующих о связи выдающихся деятелей Российского государства с Плюсским районом. Речь идёт о княгине Ольге, об Александре Невском, Иване IV Грозном, Петре I и Екатерине II. Сергей Бувакин работал с картами тех времён, с личными дневниками царя Петра I. По этим документам было установлено, какие конкретно места посещал самодержец, сколько провёл здесь времени.

– Региональный компонент предмета «история», основанный на преподавании краеведения, способствует всестороннему изучению отечественной истории, – поясняет учитель. – Не только общероссийской, но и местной – Псковского края и Плюсского района. Детям это очень интересно, многих фактов ранее они просто не знали. И по словам самих учеников, после изучения данной темы они поняли, что и нашим районом тоже можно гордиться! Гордость берёт за то, что такие известные на весь мир личности были связаны с нашей малой родиной, с этими местами.

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Работу Сергея Бувакина высоко оценили жюри международного конкурса. Поэтому в июле текущего года псковского учителя уже пригласили на мастер-класс в Париж, где молодой педагог сможет лично продемонстрировать свой проект, рассказать о его особенностях. Конечно, в нынешних политических реалиях выбраться в самое сердце Европы будет непросто. Против участников из нашей страны могут быть задействованы всевозможные провокации. Однако, плюсский учитель намерен всё же поехать на мероприятие, если позволит здоровье. Он считает, что история, педагогика и наука в целом должны быть вне политики.

– Я очень люблю свою работу, свою специальность, – поясняет Сергей Бувакин. – Предан своему делу всем сердцем и всей душой. Поэтому мне интересно развиваться, идти дальше, несмотря ни на какие преграды и искусственные барьеры. То, чем я занимаюсь – это очень большой, серьёзный труд.

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В прошлом году Сергей Бувакин удостоился медали «За верность традициям отечественного образования». Вступил в организацию «Союз краеведов России», участвует в различных конференциях. Также он имеет удостоверение Российской академии естествознания «Участник энциклопедии «Известные учёные России»», публикуется в различных научных и педагогических изданиях, как наших, так и заграничных. А в свободное от работы время учитель пишет стихи, которые тоже получили международное признание, опубликованы в поэтических сборниках, в том числе и в ряде зарубежных стран.

Отличные отзывы оставляют о педагоге его ученики. По словам детей, уроки истории всегда интересные и необычные; чувствуется, что преподаватель сам любит свой предмет, знает его безупречно и старается рассказать так, чтобы увлечь ребят. Коллеги, друзья, знакомые и просто жители посёлка высоко ценят и уважают труд учителя-историка.