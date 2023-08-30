Кадрами поделился губернатор региона

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова был атакован беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети. Ранее появилась информация о вспышках и хлопках в этом районе города. Власти не замедлили дать официальную информацию об атаке беспилотников в аэропорту Пскова.

Официальная информация об атаке беспилотников над аэропортом в Пскове

Губернатор Михаил Ведерников рассказал, что атаку беспилотников отражают представители минобороны. Также он уточнил, что с самого начала находится на месте ЧП.

- Жертв слава богу нет. Масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично, - отметил Михаил Ведерников.

Что случилось в аэропорту Пскова 30 августа 2023

Также информацией об атаке поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил, что в атаке на аэропорт Пскова 30 августа 2023 года участвовали больше 20 украинских беспилотников. Они летели один за другим на равном удалении, один упал на заправочный комплекс. Также Рогов отметил, что не исключает, что беспилотники были запущены с территории других стран, а не с самой Украины.

Видео атаки беспилотников в аэропорту Пскова 30 августа 2023

Михаил Ведерников опубликовал видео атаки беспилотников. За домами видны зарево и дым. Ранее очевидцы сообщали о звуках выстрелов - это работали установки, уничтожающие беспилотники.

Последствия атаки беспилотников в аэропорту Пскова

В экстренных службах сообщили, что имеется предварительная информация о повреждении нескольких самолетов Ил-76 в Пскове после атаки беспилотников на военном аэродроме. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор. Также он уточнил, что масштаб разрушений уточняется

Также сейчас ограничены полеты над Псковом и областью. Об этом сообщили в авиационных службах. На работе самой воздушной гавани это пока не сказалось: ближайший рейс должен приземлиться здесь в 9:25, самолет ждут из Москвы. Пока неизвестно, будет ли действовать ограничение в это время.

Отмена рейсов в аэропорту Пскова 30 августа 2023 года

Новой важной информацией поделился губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что аэропорт Пскова не будет работать 30 августа 2023 года. Отменены все рейсы. Это нужно для того, чтобы в спокойном режиме убедиться, что взлтено-посадочная полоса не получила серьезных повреждений.

«По предварительным оценкам ничего серьёзного, но ночью в этом убедиться сложно. Если всё в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме», - уточнил губернатор.

Зачем на дорогах, ведущих к аэропорту Пскова, поставили блок-посты?

Среди одной из причин официально называется и такая: с первых минут атаки нашлось достаточно много зевак, которые решили приехать и поближе поснимать происходящее.

В связи с этим, полиция Пскова поднята по тревоге в том числе для безопасности земляков.

Что сейчас происходит в аэропорту Пскова после атаки беспилотников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил перед жителями по итогам заседания оперативного штаба на месте ЧП в аэропорту. Он отметил, что масштаб разрушений уточняется, жертв нет. Все оперативные службы работают на месте, в ходе оперативного штаба намечен первоначальный план действий.

«Все силы и средства были направлены на тушение пожара. Погибших и пострадавших нет, сейчас все очаги пожара локализованы, производится проливка конструкций. Сил и средств достаточно», - также сообщили в МЧС.

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