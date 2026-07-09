В Псковской области бензином будут заправлять по графику Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Псковской области разработали график продажи бензина в Псковской области по номерам с 10 июля 2026 года. Теперь заправиться топливом можно будет строго в соответствии со своими номерными знаками. Рассказываем, как будет работать новая система заправки машин в Псковской области, к чему стоит быть готовыми водителям.

График продажи бензина в Псковской области по номерам с 10 июля 2026 года: как будет работать

О новых правилах заправки в Псковской области рассказал губернатор региона Михаил Ведерников. Он только что вернулся из командировки в Москву, где шла речь об увеличении объема поставок топлива на АЗС Псковской области. Это позволит снизить напряженность и обеспечить топливом желающих.

- На доставку и организационные вопросы потребуется несколько дней, но это решение должно снять часть напряжения на наших АЗС, - отметил губернатор.

Но, для того, чтобы не возник ажиотаж, введены правила. График продажи бензина в Псковской области по номерам с 10 июля 2026 года начнет действовать для всех автомобилистов.

График продажи бензина в Псковской области по номерам с 10 июля 2026 года: система заправки по номерам

На самом деле график продажи бензина в Псковской области по номерам с 10 июля 2026 года запомнить достаточно просто. По четным числам на АЗС Псковской области будут заправлять машины с номерами вида: 0**, 2**, 4**, 6**, 8**. По нечетным - с комбинациями 1**, 3**, 5**, 7**.

Это правило распространяется на частные автомобили. График не действуют для спецтранспорта оперативных, аварийных и экстренных служб. Такие автомобили - пожарные, спорая помощь, газовщики - могут заправляться в любые дни.

Время продажи бензина на АЗС "Сургутнефть" в Псковской области

Еще один важный момент - эксперимент проводится на АЗС "Сургутнефть". Заправки этого поставщика работают по новому расписанию в Пскове: бензин АИ-95 отпускают круглосуточно, бензин АИ-92 и дизель - с 14:00 до полуночи.